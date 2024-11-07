Від Маска до Карлсона: стало відомо, кого Трамп збирається ввести до Білого дому

Радники новообраного президента США Дональда Трампа розпочали активне формування майбутньої адміністрації та узгодження політичних пріоритетів.

Про це пише Politico.

Після перемоги на виборах радники Трампа чітко дали зрозуміти, що його головні пріоритети на початку президентства включають укази про безпеку кордонів і буріння нафтових свердловин, а також інші заходи, спрямовані на просування енергетичної незалежності. Оскільки Конгрес потенційно перебуває під повним контролем республіканців, команда Трампа натхненна просувати аспекти його програми “Америка понад усе”, як тільки він знову вступить на посаду.

Але до того, як будуть здійснені будь-які дії, Трамп і його радники з питань перехідного періоду починають процес перевірки кандидатів на посади в уряді та в адміністрації в цілому. Боротьба за найвищі посади, яка почалася задовго до оголошення виборів, в середу серйозно посилилася, вказують у Politico.

З’являються спекуляції щодо перспектив отримання високих посад. Під час обіду з консервативними членами Конгресу кілька тижнів тому Роберт О’Браєн, колишній радник Трампа з питань національної безпеки, сказав, що сенатори Марко Рубіо, Білл Хагерті, а також колишній в.о. директора Національної розвідки Рік Гренелл є кандидатами на посаду державного секретаря, а сенатор Том Коттон (республіканець, штат Арканзас) може стати міністром оборони.

Зокрема, Гренелл з’явився разом з Трампом на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні.

Водночас сам Трамп у вівторок підкреслював невизначеність щодо того, як швидко його команда перейде до перехідного режиму в разі його перемоги.

Серед тих, чиї ідеї про політику можуть відігравати впливову роль у наступній адміністрації Трампа, також колишній ведучий Fox News Такер Карлсон і генеральний директор Tesla та мільярдер Ілон Маск. Обидва активно підтримували Трампа під час передвиборчої кампанії, а той, у свою чергу, натякав, що віддячить їм посадами після повернення до Білого дому.

Нагадаємо, сенатор від штату Арканзас Том Коттон не захотів отримати посаду в адміністрації Дональда Трампа. Згідно з чутками, його розглядали на посаду міністра оборони США.

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