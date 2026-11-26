- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 188
- Час на прочитання
- 1 хв
Від «Мідаса» до обшуків в Офісі президента: генерал Дука навів хронологію операцій НАБУ на тлі міжнародних переговорів України
Генерал СБУ Сергій Дука заявив про систематичні збіги резонансних операцій НАБУ і САП із важливими міжнародними переговорами українського керівництва. На його думку, така хронологія подій потребує окремої уваги.
Про це він заявив під час розгляду апеляції у ВАКС, представивши хронологію антикорупційних операцій та дипломатичних зустрічей.
Зокрема, Дука нагадав, що 11 листопада 2025 року відбулася операція «Мідас», а вже 23–24 листопада — переговори України та США у Женеві. 28 листопада НАБУ провело обшуки в Офісі президента, 30 листопада відбулися переговори України та США у Флориді, а 2 грудня Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним. Також генерал згадав операцію НАБУ проти групи народних депутатів парламентської більшості 27 грудня 2025 року та обшуки в комітетах Верховної Ради. «От вам самим не цікаво, чому так відбувається? Чи ви не задавалися таким питанням?» — запитав Дука.
На переконання генерала, систематичність таких збігів порушує питання про те, у чиїх інтересах відбуваються резонансні операції антикорупційних органів у моменти важливих для України міжнародних переговорів.