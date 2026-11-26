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Про це він заявив під час розгляду апеляції у ВАКС, представивши хронологію антикорупційних операцій та дипломатичних зустрічей.

Зокрема, Дука нагадав, що 11 листопада 2025 року відбулася операція «Мідас», а вже 23–24 листопада — переговори України та США у Женеві. 28 листопада НАБУ провело обшуки в Офісі президента, 30 листопада відбулися переговори України та США у Флориді, а 2 грудня Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним. Також генерал згадав операцію НАБУ проти групи народних депутатів парламентської більшості 27 грудня 2025 року та обшуки в комітетах Верховної Ради. «От вам самим не цікаво, чому так відбувається? Чи ви не задавалися таким питанням?» — запитав Дука.

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На переконання генерала, систематичність таких збігів порушує питання про те, у чиїх інтересах відбуваються резонансні операції антикорупційних органів у моменти важливих для України міжнародних переговорів.

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