Від нападника до "гаранта": Лавров розкрив вимоги РФ до України

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров в інтерв’ю, опублікованому в неділю, заявив, що група країн, включаючи членів Ради Безпеки ООН (в тому числі РФ), мають бути гарантами безпеки України.

Що саме сказав про умови мирної угоди з Україною Лавров, проаналізували в Reuters.

Лавров розповів, що Путін і Трамп обговорювали на Алясці питання гарантій безпеки для України, і що Путін порушив питання провальних стамбульських переговорів 2022 року.

На цих переговорах Росія та Україна обговорювали постійний нейтралітет України в обмін на гарантії безпеки від п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та Сполучених Штатів, а також інших країн, згідно з копією проекту угоди, з якою ознайомилося агентство Reuters у 2022 році.

Лавров заявив, що група, до якої входять члени Ради Безпеки, має гарантувати безпеку України. До групи також можуть увійти Німеччина, Туреччина та інші країни, сказав він.

За його словами, РФ вимагає, щоб Україна була нейтральною, не приєднаною до жодного військового блоку та не мала ядерної зброї.

Лавров також чітко дав зрозуміти, що членство України в НАТО є неприйнятним для Росії, що Москва хоче захисту російськомовних громадян в Україні та що з Україною потрібно вести «територіальну дискусію».

Нагадаємо, минулого тижня агентство Reuters повідомило, що Путін вимагає від України відмовитися від усього східного Донбасу, відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО, зберегти нейтралітет і не вводити західні війська в країну.