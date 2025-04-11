Від Порошенка вимагають відреагувати на слова його соратника, який схвалює вбивство росіянами українців та їхніх дітей

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Порошенко та його партія замість того, щоб осудити соратника, підтримали його мовчазною згодою. Про це повідомляє політичний експерт Сергій Іванов, коментуючи допис Батюкова у соцмережах.

«Мені ніколи не шкода цивільних. Кожного разу, коли гине їх якась кількість, я запитую – у скількох з них батько чи мати, чоловік чи дружина служить?» – цитує Сергій Іванов слова екс-кандидата в депутати від «Європейської солідарності» Андрія Батюкова.

Експерт зазначає, позиція Порошенка та його партії з цього приводу викликає обурення: за декілька днів скандалу від них не було жодної реакції на цю заяву.

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«Представник «Євросолідарності» виступив за вбивство українців та їх дітей росіянами, а Порошенко підтримав його своїм мовчанням. Підтримав попри те, що його старший син – екс-депутат Олексій Порошенко – навіть був оштрафований за неявку до ТЦК, не сплатив штраф, внаслідок чого виконавча служба арештувала його майно. Тобто, за логікою Батюкова, якби російська ракета прилетіла по дітях його партійного лідера, йому теж було б чхати. Але зрозуміло, що Лондон – це не Кривий Ріг і туди нічого не прилетить. І діти Порошенка, на відміну від дітей інших українців, нічим не ризикують», – наголосив експерт.

Іванов звернув увагу на те, що діти Порошенка перебувають у безпеці за кордоном, тоді як звичайні українці постійно ризикують життям своїх близьких. Експерт також нагадав, що партія «Європейська солідарність» є членом Європейської народної партії, і поставив питання, чи готова ця міжнародна організація виключити зі свого складу політсилу, представники якої схвалюють вбивства власних громадян російськими військами.

«Місце таких дикунів – десь поруч із «єдиною росією». Ба більше, там у Петра Олексійовича багато надійних партнерів. Все-таки роками барижили разом», –резюмував експерт.

Як повідомлялось, Петро Порошенко регулярно відвідує своїх військовозобов’язаних синів у Великій Британії, куди вони втекли на початку війни. В той же час його старший син Олексій переховується від ЗСУ, через що був оштрафований за неявку до ТЦК та офіційно визнаний ухилянтом. Виконавча служба арештувала все майно Олексія Порошенка через несплачений штраф.

Раніше військові ЗСУ оголосили збір коштів на квиток додому для сина Петра Порошенка, який переховується за кордоном, аби той повернувся до України та долучився до лав ЗСУ.