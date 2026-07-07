Від голосу "Правого сектору" до повістки в монастирі: хто такий Борислав Береза та чому проти нього ввели санкції

Чому Борислав Береза потрапив під санкції України / © ТСН

Реклама

Сьогодні, 7 липня, президент Володимир Зеленський запровадив новий пакет санкцій. Здавалося б, це поточне рішення глави держави. Президент Зеленський від початку своєї каденції, а особливо після 2022 року регулярно запроваджує санкції проти тих чи інших осіб і компаній, пов’язаних з РФ. Проте сьогоднішнє рішення викликало особливу увагу суспільства — у списку санкцій опинився український громадський діяч, екснардеп Борислав Береза.

Що відомо про причину запровадження санкцій і про самого Березу, з’ясовував ТСН.ua.

Санкційний пакет РНБО: що відомо про рішення

Сьогодні Володимир Зеленський запровадив санкції проти постачальників обладнання для російських заводів, які виробляють компоненти для ракет, а також проти російських пропагандистів.

Реклама

Зокрема, у списку:

Z-"воєнкор» Володимир Романов, який підтримує окупацію українських територій і, за наявними відеокадрами, особисто стріляв із протитанкового ракетного комплексу по позиціях Сил оборони.

Військовий льотчик, що воював у Сирії, а тепер займається пропагандою і має блог під ніком Fighterbomber — Ілля Туманов.

депутатка Московської міської думи, ексспортсменка із синхронного плавання Марія Кисельова, яка відвідувала окуповані території та публічно підтримує війну проти України.

У цьому переліку — єдиний громадянин України, колишній позафракційний нардеп VIII скликання, колишній «правосек» Борислав Береза.

За офіційним формулюванням, фігуранти цього списку:

«…підтримують агресивну політику Росії щодо України, поширюють кремлівську пропаганду, перекручують факти й незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях України».

Реклама

Реакція самого Берези

Борислав Береза вважає це рішення «помстою» чинної влади за критику на свою адресу, яку він регулярно озвучував.

На думку екснардепа, санкції введені, щоб йому «закрити рота» і щоб його дописи і відео «не могли дивитися українці в Україні».

«Мати одночасні санкції від Путіна і Зеленського — це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять? Бо за викривання корупції та за критику влади — це буде прям в яблучко», — написав Береза.

Дійсно, у листопаді 2018 року Російська Федерація внесла Борислава Березу до свого списку українських діячів, проти яких Кремль запровадив свої санкції.

Реклама

Що означають санкції для екснардепа

Запровадження персональних санкцій РНБО для громадянина України тягне за собою серйозні наслідки, які практично блокують його фінансову та господарську діяльність на території держави.

Політика безстроково позбавили державних нагород.

Його активи в Україні заблокували терміном на 10 років.

Українські банки зобов’язані заморозити рахунки підсанкційної особи.

Заборона на здійснення торговельних операцій, виведення капіталу за межі України, участь у приватизації, оренді державного майна та державних закупівлях.

Рішення РНБО щодо українських громадян у минулому неодноразово ставали предметом судових оскаржень у Верховному Суді України. Чи піде Борислав Береза цим шляхом, щоб зняти з себе звинувачення у «співпраці з наративами агресора» — покаже час. Наразі ж подія залишається однією з найгучніших політичних тем тижня.

Борислав Береза: біографія

Борислав Береза народився в 1974 році в Києві. З 1991 року жив в Ізраїлі як репатріант, але в 1993 році повернувся в Україну. Мав ізраїльське громадянство, від, якого, як стверджував, відмовився.

В 1994 році розпочав діяльність, пов’язану з книгами. У 1996 році створив фірму «Сефер», яка займалася книговиданням і книготоргівлею.

Реклама

У 2010 році був ведучим програми «Книга UA», «Мандри» на Першому національному і вечірнього шоу «Повний абзац з Бориславом Березою» на «Просто радіо».

Борислав Береза був позафракційним народним депутатом Верховної Ради з 2014 до 2019 року. У 2014 році він також був речником «Правого сектору».

2 жовтня 2014 року разом з Дмитром Ярошем, Борисом Філатовим і Володимиром Парасюком Борислав Береза створив в Раді об’єднання під назвою «Укроп»

У 2015 році був кандидатом в мери Києва. Вийшов до другого туру з результатом 8,84% і став суперником чинного мера Києва Віталія Кличка. У другому турі Береза набрав 32,30% голосів, програвши Кличку, який керує столицею і досі.

Реклама

Наразі Борислав Береза ​​активно веде свій Ютуб-канал і соцмережі, на яких критикує Володимир Зеленського та його команду, а також дає майданчик для інших критиків української влади.

Скандали з Бориславом Березою

Справа про «інкасаторів» (2026 рік):

Після затримання в Угорщині інкасаторських авто «Ощадбанку», які перевозили готівку та банківське золото, Береза публічно заявив, що це є нібито схемою української влади з виведення капіталу.

Береза стверджував, що інкасатори нібито у попередні рази відхилялися від маршруту та заїхали до Сербії, де залишили придбані активи у місцевих відділеннях банків.

«Маючи на руках офіційні документи, вони проходять кордон, де ані угорська, ані українська сторона зазвичай не перевіряє фактичну наявність коштів у броньованому авто», — зазначає Береза.

Реклама

Далі він стверджував, що після перетину кордону порожніми машинами, вже на території України до них завантажують іншу тіньову готівку та золото в аналогічних обсягах, які зрештою потрапляють до каси банку для офіційного зведення звітності.

Комерційний суд Відня в Австрії визнав ці звинувачення недостовірними та зобов’язав його видалити скандальні дописи, оскільки банк довів, що це було легальне європейське перевезення.

Відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (EU Digital Services Act) про це рішення повідомили адміністрацію Facebook та Telegram, щоб видалити публікації, якщо Береза вчасно не зробить цього сам.

Інцидент з повісткою (2022 рік):

На початку повномасштабного вторгнення розгорівся скандал через те, що Береза проігнорував повістку до військкомату на Львівщині. Сам він пояснював це тим, що вже мав підписаний контракт з територіальною обороною, а спроби вручення повістки називав «замовленням» від Офісу президента.

Реклама

Як додає zaxid.net, згодом того ж дня працівники ТЦК навідалися до приміщення жіночого монастиря УГКЦ в Трускавці, де перебував Борислав Береза. Екс-нардеп пояснив, що в цьому місці він «ховав свою сім’ю». І вдруге він відмовився взяти повістку. Натомість Береза зателефонував до свого адвоката і радився, що йому робити. Що цікаво, з адвокатом він розмовляв російською.

Проте зрештоюю, після суперечок, повістку йому таки вручили у присутності понятих.

Звинувачення в підробці диплома (2015 рік):

ЗМІ повідомляли про скандал, пов’язаний із дипломом про вищу освіту політика. Його звинувачували у підробці документа про закінчення КНЕУ.

Скриншот з поста адвоката і правозахисника Клима Братківського за 2015 рік

Генпрокуратура навіть розслідувада справу про підробку диплому Борислава Берези.

Реклама

© Главком

Де зараз Береза

За інформацією видання «Закон і бізнес», Береза виїхав з України 25 березня 2024 року у пункті пропуску Старокозаче, відтоді в Україну він більше не повертався.

Сам Береза цю інформацію спочатку заперечував. Після того, як ЗМІ вимагали надати докази, що він в Україні, політик цю тему став оминати.

Раніше повідомлялося, що США раптово виключили з-під санкцій відомих росіян.

Новини партнерів