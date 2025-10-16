- Дата публікації
-
Політика
Від "прохача без козирів" до партнера: як Зеленський здійснив поворот у відносинах з Трампом
Після жорсткої критики Зеленського, Трамп тепер обговорює постачання ракет "Томагавк" та укладання багатомільярдної угоди.
Сім місяців тому президент України Володимир Зеленський покинув Овальний кабінет приниженим, почувши від Дональда Трампа, що він "виявив неповагу" до США і "не має жодних козирів" без американської підтримки. Якби тоді Зеленський попросив крилаті ракети "Томагавк" — його б, ймовірно, вигнали ще швидше.
Про це пише видання Time.
Сьогодні, через сім місяців, усі ці українські "побажання" включені до порядку денного зустрічі Трампа та Зеленського в Білому домі. Це "запаморочливий поворот долі" та разюча зміна, в результаті якої "всі карти опинилися у Зеленського".
Україна тепер не прохач
Тепер Зеленський прибуває до Вашингтона не як прохач, а як "друг і партнер". У гру вступають ракети “Томагавк”, які навіть адміністрація Байдена ніколи відкрито не розглядала для Києва. Також обговорюється багатомільярдна "мега-угода", що включає обмін українських безпілотників на військову допомогу США.
Відчувається, що Зеленський отримав перевагу над Володимиром Путіним у боротьбі за увагу та симпатії Трампа, тоді як російський президент зараз "нудиться в Кремлі", відірваний від дипломатичних переговорів.
Як стався цей поворот? Три ключові зрушення
Драматична зміна зовнішньої політики Трампа стала результатом трьох ключових подій:
1. Урок подяки
Зеленський засвоїв урок про те, як поводитися з 47-м президентом США. Одразу після провалу в Овальному кабінеті він почав активно використовувати "мову Трампа", щедро висловлюючи подяку та компліменти. У наступні тижні та місяці прохання про підтримку почали розбавлятися похвалами "баченню" Трампа і його дипломатії "світу через силу".
2. Зміна ставлення до НАТО
На саміті НАТО в червні Трамп здійснив перетворення: зі скептика він перетворився на прихильника після того, як Альянс погодився сплатити внески. Трамп залишив зустріч, назвавши її "грандіозним самітом", підписавши заяву, в якій Росія визнавалася "серйозною загрозою безпеці". Трамп визнав "хоробру боротьбу" України, а США негайно оголосили про угоду щодо продажу Європі зброї для перевалки в Україну.
3. Розчарування у Путіні
Незабаром відбулася ще одна велика зміна: Трамп почав злитися на Путіна. В середині літа Трамп, який раніше називав Путіна "генієм", схоже, усвідомив, що російський президент "без проблем говорив про мир, одночасно б'ючи українських мирних жителів".
"Я розчарований у президенті Путіні", — заявив Трамп журналістам на початку липня, а потім пішов ще далі, заявивши 8 липня: "Якщо ви хочете знати правду, Путін вивалює на нас багато л*йна".
У результаті відбулися значні зміни у політиці: Трамп зняв мораторій на оборонну зброю для Києва і вперше заявив, що Україна може виграти війну. Він також почав підтримувати далекі удари України по цілях на території Росії, написавши: "Дуже складно, якщо не неможливо, виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта".
Цей процес призвів до того, що Трамп дійшов до пропозиції відправити Києву "Томагавки".
Нагадаємо, зустріч Зеленського з Трампом запланована на 17 жовтня.
Сам президент України анонсував, що під час візиту до США зустрінеться з очільником Білого дому та проведе переговори з конгресменами. Ключові теми — протиповітряна оборона та нові далекобійні спроможності України. Зеленський повідомив, що вже провів попередню предметну розмову з Трампом, але їм потрібно “обговорити послідовність кроків”.