Від "прохача без козирів" до партнера: як Зеленський здійснив поворот у відносинах з Трампом

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Сім місяців тому президент України Володимир Зеленський покинув Овальний кабінет приниженим, почувши від Дональда Трампа, що він "виявив неповагу" до США і "не має жодних козирів" без американської підтримки. Якби тоді Зеленський попросив крилаті ракети "Томагавк" — його б, ймовірно, вигнали ще швидше.

Про це пише видання Time.

Сьогодні, через сім місяців, усі ці українські "побажання" включені до порядку денного зустрічі Трампа та Зеленського в Білому домі. Це "запаморочливий поворот долі" та разюча зміна, в результаті якої "всі карти опинилися у Зеленського".

Україна тепер не прохач

Тепер Зеленський прибуває до Вашингтона не як прохач, а як "друг і партнер". У гру вступають ракети “Томагавк”, які навіть адміністрація Байдена ніколи відкрито не розглядала для Києва. Також обговорюється багатомільярдна "мега-угода", що включає обмін українських безпілотників на військову допомогу США.

Відчувається, що Зеленський отримав перевагу над Володимиром Путіним у боротьбі за увагу та симпатії Трампа, тоді як російський президент зараз "нудиться в Кремлі", відірваний від дипломатичних переговорів.

Як стався цей поворот? Три ключові зрушення

Драматична зміна зовнішньої політики Трампа стала результатом трьох ключових подій:

1. Урок подяки

Зеленський засвоїв урок про те, як поводитися з 47-м президентом США. Одразу після провалу в Овальному кабінеті він почав активно використовувати "мову Трампа", щедро висловлюючи подяку та компліменти. У наступні тижні та місяці прохання про підтримку почали розбавлятися похвалами "баченню" Трампа і його дипломатії "світу через силу".

2. Зміна ставлення до НАТО

На саміті НАТО в червні Трамп здійснив перетворення: зі скептика він перетворився на прихильника після того, як Альянс погодився сплатити внески. Трамп залишив зустріч, назвавши її "грандіозним самітом", підписавши заяву, в якій Росія визнавалася "серйозною загрозою безпеці". Трамп визнав "хоробру боротьбу" України, а США негайно оголосили про угоду щодо продажу Європі зброї для перевалки в Україну.

3. Розчарування у Путіні

Незабаром відбулася ще одна велика зміна: Трамп почав злитися на Путіна. В середині літа Трамп, який раніше називав Путіна "генієм", схоже, усвідомив, що російський президент "без проблем говорив про мир, одночасно б'ючи українських мирних жителів".

"Я розчарований у президенті Путіні", — заявив Трамп журналістам на початку липня, а потім пішов ще далі, заявивши 8 липня: "Якщо ви хочете знати правду, Путін вивалює на нас багато л*йна".

У результаті відбулися значні зміни у політиці: Трамп зняв мораторій на оборонну зброю для Києва і вперше заявив, що Україна може виграти війну. Він також почав підтримувати далекі удари України по цілях на території Росії, написавши: "Дуже складно, якщо не неможливо, виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта".

Цей процес призвів до того, що Трамп дійшов до пропозиції відправити Києву "Томагавки".

Нагадаємо, зустріч Зеленського з Трампом запланована на 17 жовтня.

Сам президент України анонсував, що під час візиту до США зустрінеться з очільником Білого дому та проведе переговори з конгресменами. Ключові теми — протиповітряна оборона та нові далекобійні спроможності України. Зеленський повідомив, що вже провів попередню предметну розмову з Трампом, але їм потрібно “обговорити послідовність кроків”.