Від розмови Путіна і Байдена нічого серйозного очікувати не варто - Пєсков

Від розмови Путіна і Байдена нічого серйозного очікувати не варто - Пєсков

Пєсков наголосив, що це всього лиш робоча розмова глав держав.

Прес-секретар Президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що від розмови Путіна та Байдена не слід чекати якихось серйозних "проривів". За словами Пєскова, це всього лиш робоча розмова.

Про це пише російське інформагентство ura.ru.

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Пєсков наголосив, що ця розмова двох лідерів держав проходить у складний період напруженості.

"Слухайте, не потрібно чекати жодних проривів від цієї розмови. Це робоча розмова у дуже складний період. Ескалація напруженості в Європі зашкалює, вона екстраординарна. Це потребує особистого обговорення на найвищому рівні", — заявив Пєсков.

Прес-секретар Путіна згадав заяву президента РФ про те, що Росія шукає "добрих, передбачуваних відносин" зі США.

"Путін під час розмови з Байденом готовий вислухати його занепокоєння та дати роз'яснення", — сказав Пєсков.

За його словами, Путін готовий до розмови, але вона має бути взаємоповажною.

"У розмові партнери все-таки повинні враховувати інтереси та стурбованості один одного", – сказав Пєсков, зазначаючи, що російський лідер під час переговорів перебуватиме в Сочі.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден та очільник Кремля Володимир Путін домовились про розмову сьогодні, 7 грудня, режимі відеоконференції. Віртуальна зустріч запланована на 17:00 за київським часом.

Після цього Байден проведе із президентом України Володимиром Зеленським бесіду за підсумками відеодзвінка з Путіним.

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