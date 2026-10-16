Від січня минулого року США не виділили Україні жодної копійки допомоги– Сікорський

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки від січня минулого року (2025 року) не виділили «жодного цента» на фінансування Збройних сил України та підтримку української держави.

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

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З його слів, «зараз увесь основний фінансовий тягар забезпечення та оборони України лежить на країнах Європи».

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Сікорський підкреслив, що саме європейські країни наразі утримують українську державність та фінансують її оборону: «Ми робимо це, Європа».

Оскільки саме Європа несе фінансові витрати, а бойові дії тривають на європейському континенті, Сікорський вважає, що європейські партнери (зокрема, Польща) мають брати безпосередню участь у консультаціях щодо умов завершення війни.

«Той, хто платить, повинен мати вплив на рішення», — додав він.

Зброя для України — що відомо

Зазначимо, 2026 року Україна отримувала від партнерів утричі менше ракет для ППО порівняно з минулими роками. Постачання від травня стали нерегулярними. Незважаючи на складну ситуацію, європейські країни наразі шукають альтернативні шляхи вирішення проблеми та планують профінансувати закупівлю додаткових ракет для України через програму PURL до початку зими.

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Телеканал CNN з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією, повідомив, що в Україні повністю вичерпався запас ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot, який застосовують для перехоплення російських балістичних ракет.

CNN зауважує, що ракети для систем ППО Patriot в України закінчилися у складний період — на тлі загострення публічного конфлікту між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Ці ракети дуже дорогі, а їхні запаси у світі обмежені.

Володимир Зеленський від початку 2026 року неодноразово наголошував на нестачі ракет-перехоплювачів для систем Patriot й закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України.

Напередодні стало відомо, що Вашингтон тимчасово припинив продаж боєприпасів своїм союзникам, щоб поповнити власні військові запаси.

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