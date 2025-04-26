Від суперечки до переговорів: як пройшла зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані / © Офіс президента України

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У Римі перед похованням Папи Римського Франциска, президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели зустріч.

Переговори двох лідерів відбулися у соборі Святого Петра та тривали 15 хвилин.

Це було перше спілкування Зеленського та Трампа після гучної суперечки, яка сталася наприкінці лютого в Білому домі.

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ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зустріч двох президентів у Ватикані.

Що обговорювали лідери

Володимир Зеленський назвав зустріч із Трампом «хорошою» та зазначив, що під час розмови тет-а-тет вони «встигли обговорити багато».

За його словами, мова йшла про безпеку та захист українців, про повне та беззаперечне припинення вогню, та шляхи досягнення надійного та тривалого миру, який убезпечить від повторних нападів.

«Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів», — зазначив Зеленський.

Згодом, під час перемовин з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Зеленський коротко зауважив, що із Трампом він обговорив «делікатні питання».

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала день переговорів Трампа та Зеленського «історичним днем».

«Побачити як Дональд Трамп і Володимир Зеленський говорять про мир на похоронах «Папи миру», має велике значення. Історичний день», — сказала Мелоні.

Своєю чергою у Білому дому зустріч двох лідерів у Ватикані назвали продуктивною.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг повідомив, що лідери зустрілися наодинці, а також домовилися провести подальші переговори після служби.

Зустріч, яка не відбулася

Як раніше зазначалося, після похорону Папи Римського, Зеленський та Трамп мали зустрітися ще один раз. Проте друга зустріч двох лідерів не відбулася, адже американський президент вилетів із Риму. ЗМІ повідомляють, що виліт був запланований.

Згодом речник президента Сергій Никифоров повідомив журналістам, що другої зустрічі Зеленського та Трампа не було через щільні графіки президентів.

Напружені переговори

Видання Sky News проаналізувало фото із зустрічі двох лідерів. Там зауважили, що переговори були напруженими.

У Базиліці Святого Петра перед похоронами Папи Франциска, лідери Америки та України сиділи навпроти один одного на двох окремих кріслах.

«Вони виглядають як сповідник і грішник, за винятком того, що ми не можемо сказати, хто є хто», — зазначає видання, аналізуючи фото.

На фото видно як Дональд Трамп сидить навпроти Володимира Зеленського, обоє висунули руки на колінах. Двоє лідерів дивляться один на одного.

© Офіс президента України

В іншому ракурсі можна помітити, що український президент нібито сперечається з президентом США.

© Офіс президента України

«Кадри передають певну напругу, яка виникла під час спілкування», — зауважило видання.

Після зустрічі із Зеленським, Трамп розкритикував Путіна

Після переговорів із Зеленським, Трамп у своїй соцмережі заявив, що президент Росії Володимир Путін лише прикидається, що хоче миру, і використовує війну для власних інтересів.

Він зазначив, що не було жодної причини, аби атакувати мирні міста та села за останні кілька днів.

«Це змушує мене думати, що він насправді не хоче припиняти війну, а лише затягує процес і має бути покараний іншими методами, наприклад, «банківськими» чи «вторинними санкціями». Забагато людей гине!!!», — написав Трамп.

Раніше, ми повідомляли про те, чому Зеленський та Трамп не сиділи поряд на похороні Папи Римського.

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