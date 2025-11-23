“Від цього неможливо відмовитись”: Келлог натякнув, чому Україна може погодитись на поступки

Спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог / © Associated Press

Спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог прокоментував заяву Києва про неприпустимість торгівлі українськими територіями. Келлог натякнув, що Україні доведеться зважитися на територіальні поступки, аби припинити війну. Однак він наголосив, що натомість країна отримає такі гарантії безпеки, від яких просто не зможе відмовитись, оскільки план буде «справді добре продуманим».

Про це він заявив в ефірі Fox News.

«План, від якого неможливо відмовитись»

Коментуючи жорстку позицію України щодо того, що «українська земля не продається», висловлену заступницею постпреда України при ООН Христиною Гайовишин, Келлог підкреслив, що Києву «доведеться ухвалювати складні рішення» щодо територіальних поступок, попри необхідність «тримати таку позицію перед своїм народом».

Келлог заявив, що план США є «багатовекторним зусиллям», у яке залучені він сам, спецпосланець Стів Віткофф та представник Росії Кирило Дмитрієв, а також українська сторона.

«Я думаю, що деталі програми та плану потребують трохи більшого опрацювання та визначення. Я думаю, що президент Трамп це зробить. Його команда це зробить», — заявив Келлог.

Він пояснив, що мета цієї роботи — довести мирний план до такого стану, де Києву буде «справді досить важко сказати „ні“», оскільки США нададуть Україні «непереборні» гарантії безпеки.

Тиск на Київ та Москву

Кіт Келлог висловив упевненість у тому, що адміністрація Трампа здатна вплинути на обидві сторони конфлікту, і наголосив, що план є «справді добре продуманим» та потребує лише невеликих змін, які будуть внесені в ході переговорів.

«Коли ви читаєте план, якщо ви справді читаєте його слово за словом, це непоганий план. Він справді добре складений. Команда зробила хорошу роботу, це була важка робота,» — сказав він.

У підсумку, Келлог чітко дав зрозуміти, що США не бачать головним бар’єром на шляху до миру Росію, оскільки Путін може бути «підштовхнутий» до миру, як і Україна.

«Я просто думаю про кінцевий стан і вважаю, що рамки для досягнення висновку є. Це не залежить від того, чи приймуть це росіяни. Я думаю, що ми можемо підштовхнути до цього українців, і я думаю, що пізніше ми зможемо підштовхнути до цього і росіян із президентом Путіним» — підсумував Кіт Келлог.

Нагадаємо, Келлог заявив, що завдяки зусиллям президента Трампа конфлікт, який той «успадкував», знаходиться «за два метри» від завершення. Кіт Келлог наголосив, що саме Дональд Трамп заслуговує повної вдячності за те, що він має намір покласти край цій війні.