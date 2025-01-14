Від умов завершення війни в Україні залежить майбутнє глобальної безпеки — генсек НАТО

Він заявив, що всі хочуть скорішого завершення війни в Україні, але найбільше всіх цікавить тривали мир.

Від того, як завершиться війна Росії проти України буде залежати майбутнє європейської та глобальної безпеки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на засіданні Комітету Європейського парламенту із закордонних справ, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що всі хочуть скорішого завершення війни в Україні, але найбільше всіх цікавить тривали мир.

"Я не знаю, як і коли ця війна завершиться. Але я знаю, що миру не буде, якщо Путін отримає, що хоче в Україні. Тому що тоді він буде тиснути далі. Він погрожував розпочати війну у минулому, і він розпочав її. Грузія у 2008 році, Україна у 2014 році і знову у 2022 році - тож якою буде наступна ціль?», - сказав керівник Альянсу.

Крім того, Рютте висловив впевненість, що мир не може бути тривалим, якщо війна в Україні завершиться оборудкою, за якою Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин та режим у Тегерані будуть надалі підтримувати одне одного та почуватися в силі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник Трампа не вірить у повернення окупованих Росією територій.

Крім того, ми раніше інформували, що Блінкен зробив заяву про підготовку позицій щодо України для адміністрації Трампа.

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