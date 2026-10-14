ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3316
Час на прочитання
2 хв

Від управління Харковом до загальнодержавної експертизи: політолог оцінив посилення ролі Терехова

Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, мер Харкова Ігор Терехов перестав бути політиком винятково місцевого масштабу й переходить з міського рівня на національний.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Від управління Харковом до загальнодержавної експертизи: політолог оцінив посилення ролі Терехова

Таку думку висловив політолог Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook.

«Президент знову публічно говорить про те, що Київ не готовий до можливих блекаутів, і серед тих, з ким він радився, опинився мер Харкова Ігор Терехов. Знаю, у багатьох із вас це ім’я викликає неоднозначні реакції, і розумію чому. Далеко не всі розділяють його політичні погляди. Водночас варто чесно визнати його управлінські результати. Харків уже кілька років живе під постійними ударами. Але після кожного з них місто швидко відновлює світло, воду й транспорт, допомагає людям і залишається робочим», — наголосив Таран.

Він підкреслив: те, до чого інші міста лише готуються, для Харкова стало щоденною практикою. І саме такого кризового досвіду зараз бракує і столиці, і державі загалом.

«Показово й те, що влітку Терехова називали серед можливих кандидатів на посаду прем’єр-міністра, а за наявною інформацією він сам відмовився, щоб залишитися в місті. З ним радяться в уряді, його ініціативи підтримують народні депутати, а питання, якими він займається, давно вийшли за межі Харкова, адже йдеться про відбудову міст, житло для переселенців, підтримку прифронтових громад, освіту, медицину та місцеві бюджети», — констатував експерт.

Тому, вважає він, такий досвід треба враховувати і використовувати, бо в умовах війни ефективне кризове управління має реальну ціну для людей.

«Але так само важливо зберігати баланс, тобто цінувати результати роботи і при цьому уважно стежити за позиціями політика, його рішеннями та цінностями. Особливо коли його роль виходить на національний рівень і він по праву може претендувати на перехід на цей рівень уже найближчим часом. Саме таке тверезе ставлення, без надмірного захоплення і без огульного критиканства, видається мені найбільш чесним і збалансованим у цій ситуації», — зазначив Віктор Таран.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie