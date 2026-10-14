Від управління Харковом до загальнодержавної експертизи: політолог оцінив посилення ролі Терехова

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Таку думку висловив політолог Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook.

«Президент знову публічно говорить про те, що Київ не готовий до можливих блекаутів, і серед тих, з ким він радився, опинився мер Харкова Ігор Терехов. Знаю, у багатьох із вас це ім’я викликає неоднозначні реакції, і розумію чому. Далеко не всі розділяють його політичні погляди. Водночас варто чесно визнати його управлінські результати. Харків уже кілька років живе під постійними ударами. Але після кожного з них місто швидко відновлює світло, воду й транспорт, допомагає людям і залишається робочим», — наголосив Таран.

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Він підкреслив: те, до чого інші міста лише готуються, для Харкова стало щоденною практикою. І саме такого кризового досвіду зараз бракує і столиці, і державі загалом.

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«Показово й те, що влітку Терехова називали серед можливих кандидатів на посаду прем’єр-міністра, а за наявною інформацією він сам відмовився, щоб залишитися в місті. З ним радяться в уряді, його ініціативи підтримують народні депутати, а питання, якими він займається, давно вийшли за межі Харкова, адже йдеться про відбудову міст, житло для переселенців, підтримку прифронтових громад, освіту, медицину та місцеві бюджети», — констатував експерт.

Тому, вважає він, такий досвід треба враховувати і використовувати, бо в умовах війни ефективне кризове управління має реальну ціну для людей.

«Але так само важливо зберігати баланс, тобто цінувати результати роботи і при цьому уважно стежити за позиціями політика, його рішеннями та цінностями. Особливо коли його роль виходить на національний рівень і він по праву може претендувати на перехід на цей рівень уже найближчим часом. Саме таке тверезе ставлення, без надмірного захоплення і без огульного критиканства, видається мені найбільш чесним і збалансованим у цій ситуації», — зазначив Віктор Таран.

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