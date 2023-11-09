Від вкрай небезпечних до прийнятних: дипломат назвав три можливі види переговорів з РФ

На думку Чалого, якщо Україна зараз піде на прямі переговори з РФ, то можна забути про репарації, відшкодування від Росії і Гаагу для воєнних злочинців.

Прямі переговори з Росією були б дуже небезпечними для нашої країни.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015-2019), дипломат Валерій Чалий, передає "Еспресо".

Чалий вважає, що можливі три види переговорів із Росією.

1. Перемовини під час війни про обміни полонених, які зараз загальмувалися.

"Для цього нам потрібен рівень президента, ясно що з Путіним вести перемовини вже неможливо", – каже дипломат.

2. Прямі переговори з РФ про результати війни.

Чалий сподівається, що їх не буде. Він пояснив, чому:

"Якщо тільки вони будуть, то забудьте про репарації, відшкодування від Росії, забудьте про Гаагу, принаймні до того моменту поки самі росіяни не здадуть своїх. Цей сценарій дуже поганий для України – прямі переговори з Росією. Можуть бути рішення міжнародної структури спеціально створеної, яка буде свій вердикт говорити і з Україною, і з Росією, але миру формального, щоб підписали Україна та РФ, я не бачу в найближчі роки".

3. Третій вид переговорів.

На думку Чалого, росіяни все одно будуть постійно обстрілювати Укарїну, поки там у владі перебуає група Путіна, яка не визнає права на існування українського народу та держави.

"Ця війна буде йти поки не зміниться кардинально ситуація. І ось тут будуть треті переговори: обов’язково про російські виплати, капітуляцію, а це буде або при розвалі РФ, що не знаю чи відбудеться у наступні періоди, хоча кажуть, що це можливо; або при зміні влади, коли буде новий режим. Не дай Боже нам піти на ці всі формальні підписання з Путіним наступного року. Тому, я думаю, що наша влада це абсолютно розуміє", – підсумував дипломат.

Раніше ми писали, чому у Кремлі заговорили про переговори та чого насправді прагне РФ.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, що зараз Росія просуває щодо України 4 пропагандистські наративи: "заморожений конфлікт", "переговори", "санкції не працюють", "серед військово-політичного керівництва України розкол".

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