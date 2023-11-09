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Від вкрай небезпечних до прийнятних: дипломат назвав три можливі види переговорів з РФ

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Від вкрай небезпечних до прийнятних: дипломат назвав три можливі види переговорів з РФ

Дипломат назвав три можливі види перемовин з РФ / Фото: ТСН.ua

На думку Чалого, якщо Україна зараз піде на прямі переговори з РФ, то можна забути про репарації, відшкодування від Росії і Гаагу для воєнних злочинців.

Прямі переговори з Росією були б дуже небезпечними для нашої країни.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015-2019), дипломат Валерій Чалий, передає "Еспресо".

Чалий вважає, що можливі три види переговорів із Росією. 

  • 1. Перемовини під час війни про обміни полонених, які зараз загальмувалися.

"Для цього нам потрібен рівень президента, ясно що з Путіним вести перемовини вже неможливо", – каже дипломат.

  • 2.  Прямі переговори з РФ про результати війни.

Чалий сподівається, що їх не буде. Він пояснив, чому:

"Якщо тільки вони будуть, то забудьте про репарації, відшкодування від Росії, забудьте про Гаагу, принаймні до того моменту поки самі росіяни не здадуть своїх. Цей сценарій дуже поганий для України – прямі переговори з Росією. Можуть бути рішення міжнародної структури спеціально створеної, яка буде свій вердикт говорити і з Україною, і з Росією, але миру формального, щоб підписали Україна та РФ, я не бачу в найближчі роки".

  • 3. Третій вид переговорів.

На думку Чалого, росіяни все одно будуть постійно обстрілювати Укарїну, поки там у владі перебуає група Путіна, яка не визнає права на існування українського народу та держави.

"Ця війна буде йти поки не зміниться кардинально ситуація. І ось тут будуть треті переговори: обов’язково про російські виплати, капітуляцію, а це буде або при розвалі РФ, що не знаю чи відбудеться у наступні періоди, хоча кажуть, що це можливо; або при зміні влади, коли буде новий режим. Не дай Боже нам піти на ці всі формальні підписання з Путіним наступного року. Тому, я думаю, що наша влада це абсолютно розуміє", – підсумував дипломат.

Раніше ми писали, чому у Кремлі заговорили про переговори та чого насправді прагне РФ.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, що зараз Росія просуває щодо України 4 пропагандистські наративи: "заморожений конфлікт", "переговори", "санкції не працюють", "серед військово-політичного керівництва України розкол".

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Дата публікації
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