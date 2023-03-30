Від "взяти Київ за 3-4 дні" до "війна триватиме довго": експерт прокоментував погрози з Кремля

Фраза прессекретаря президента-диктатора РФ Дмитра Пєскова про те, що війна в Україні надовго, - ознака повного фіаско політики Кремля.

Таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Недзельський.

Експерт нагадав про плани диктатора Володимира Путіна "взяти Київ за 3-4 дні". Втім, за рік вторгнення у Москві говорять, що війна надовго. Це все завдяки героїзму й таланту наших захисників та загалом народу, наголосив Недзельський.

"Ця фраза Пєскова є ознакою повного фіаско кремлівської політики. Якщо у процесі контрнаступу, який готують Сили оборони України, ми зможемо повністю вибити окупаційні війська з території нашої країни, це може стати катастрофою і для Росії загалом, і для Путіна особисто", - каже полковник запасу ЗСУ.

За словами експерта, у Росії вже назрівають протестні настрої через падіння економіки країни та ізоляцію. Щобільше - деякі російські політики вже готові організувати переворот у Кремлі.

Погрози з Москви про затяжну війну

Днями Дмитро Пєсков заявив, мовляв, "гібридна війна ворожих країн проти РФ" триватиме довго. Ба більше - він закликав єднатися навколо кремлівського "фюрера" Володимира Путіна.

У президента Володимира Зеленського відреагували на прогнози Пєскова щодо затяжної війни. Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що війну можна завершити дипломатичним шляхом після того, як РФ піде з усіх окупованих територій, влада країни-агресорки зміниться.

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