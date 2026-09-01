Від житла до фінансової підтримки: Терехов ініціює нову систему допомоги ВПО

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Відповідний законопроєкт презентував очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час онлайн-зустрічі з народними депутатами міжфракційного об’єднання «ВПО України».

Документ, розроблений АПМГ, передбачає єдиний маршрут підтримки переселенців — від забезпечення житлом та соціальними послугами до працевлаштування, перекваліфікації, освіти дітей і медичної допомоги.

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«Держава має не просто зафіксувати статус ВПО і призначити переселенцю окрему виплату, а провести людину по всьому маршруту від моменту евакуації до нормального життя, з житлом, роботою, освітою для дітей, соціальними та медичними послугами», — наголосив Терехов.

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Серед ключових змін — запровадження поняття «вимушено внутрішньо переміщена особа» та надання статусу ВПО дітям, які народилися вже після евакуації родини. Як зазначив очільник АПМГ, не може бути ситуації, коли діти з однієї сім’ї мають різний обсяг прав лише через те, що одна дитина народилася до переміщення, а інша — після.

Окремий блок стосується житла. Законопроєкт передбачає соціальне та комунальне житло, компенсації за втрачену нерухомість, пільгові кредити та субсидії на оренду. Для людей, чиє житло залишилося на окупованій території або в зоні бойових дій, пропонується можливість добровільно відмовитися від нього на користь держави та отримати компенсацію для придбання нового в безпечному регіоні.

Змінити пропонують і систему фінансової підтримки. Розмір допомоги ВПО має зрости до рівня базової соціальної допомоги — 4500 грн. Протягом перших шести місяців після переміщення виплати пропонується призначати без урахування доходів родини.

«Людина, яка вчора виїхала з-під обстрілу, не повинна в перший місяць доводити державі, що вона достатньо бідна для того, щоб отримувати допомогу», — заявив Терехов.

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Ще одна новація — принцип «єдиного вікна». Після звернення ВПО до транзитного центру, ЦНАПу, органу соцзахисту, медичного чи освітнього закладу або через цифровий сервіс необхідні служби мають взаємодіяти між собою без повторного збору документів людиною.

Для працевлаштування переселенців пропонується залучити приватні агентства зайнятості та фінансово стимулювати їх за успішне працевлаштування ВПО. Особливі механізми передбачені для дефіцитних галузей.

«Наше завдання — не зробити ВПО постійним отримувачем допомоги, а дати людині можливість якнайшвидше повернути собі самостійність», — акцентував керівник Асоціації.

За результатами зустрічі домовилися створити спільну робочу групу за участю АПМГ, народних депутатів, юристів та експертів соціальної сфери. Після доопрацювання законопроєкт планують передати профільному комітету Верховної Ради, а згодом — винести на розгляд парламенту.

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«Якщо ми будемо рухатись разом — парламент, громади, держава і самі представники ВПО — цей законопроєкт має всі шанси стати не просто ще одним законом, а реально працюючою системою підтримки людей», — підсумував Терехов.

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