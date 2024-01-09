Видання Financial Times назвало ім'я потенційного претендента на посаду голови Євроради

Експрем'єра Італії та колишнього президента Європейського центрального банку 76-річного Маріо Драгі називають потенційним кандидатом на пост очільника Євроради після того, як Шарль Мішель заявив, що достроково йде у відставку.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чиновників та дипломати Євросоюзу.

Співрозмовники видання наголошують, що важко передбачити послідовність угод із заміщення вищих посад у ЄС, які також залежать від результатів виборів у всьому Євросоюзі. Своєю чергою, джерело, близьке до Драгі, каже, що він не претендує на жодну з провідних ролей у блоці.

"Але спекуляції щодо перспектив Драгі, засновані на його послужному списку, досвіді та статусі однієї з найвидатніших фігур ЄС, підкреслюють бажання багатьох столиць остаточно визначити наступника задовго до ймовірного відходу Мішеля в середині липня", - йдеться у статті видання.

Директорка розташованого в Римі аналітичного центру Istituto Affari Internazionali Наталі Точчі заявляє, що Драгі - це фігура, "якій буде дуже важко відмовити, якщо за ним справді стоїть імпульс". За її словами, політик навряд чи відмовиться від посади, якщо його серйозно попросять, "але він також не збирається пробивати собі дорогу ліктями".

Крім Драгі, розглядаються кандидатури чинних прем’єр-міністрів, таких як Педро Санчес з Іспанії та Метте Фредеріксен з Данії. Ці два політики пов’язані із великими європейськими політичними партіями. А це, наголошує видання, є важливим фактором у призначеннях в Європейському союзі. Натомість відсутність у Драгі партійної приналежності може йому лише "заважати", вважає європейський дипломат.

Як повідомлялося, чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан може замінити президента Євроради. Адже саме Угорщина головуватиме у Раді ЄС від липня 2024 року до грудня.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що достроково йде у відставку. Він прагне приєднатися до бельгійської ліберальної партії MR - Mouvement Réformateur (Реформістський Рух), яка буде брати участь у виборах до Європейського парламенту.

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