Видання The Telegraph назвало причини, чому КНДР вирішила вступити у війну Росії проти України

Раніше КНДР допомагала Росії зброєю, однак тепер все може кардинально змінитись через пряму участь у війні.

Росія, яка зазнає великих втрат на війні проти України, може суттєво підсилити свій наступальний потенціал за рахунок використання північнокорейських військових. Але також суттєву вигоду від цього отримає і КНДР.

Про це пише видання The Telegraph.

Журналісти видання назвали шість причин, чому Північна Корея вирішила вступити у війну в Європі.

Раніше КНДР допомагала Росії зброєю, зокрема Пхеньян передав Москві велику кількість артилерійських снарядів, однак тепер баланс сил може кардинально змінитись через пряме застосування військових КНДР. Видання пише, що військовий альянс між двома диктаторськими режимами вплине на глобальну безпекова ситуацію, однак зміна ситуації буде залежати від того, що Москва дасть Пхеньяну у відповідь.

Видання перечислило основні причини, які спонукали Кім Чен Ина відправити війська на війну проти України.

Режим у КНДР потребує іноземної валюти, щоб утримуватись на плаву. КНДР вже давно відправляє працівників на заробітки до Росії, але тепер у хід пішли військові.

Розгортання військ КНДР значно посилить світовий вплив північнокорейського диктатора, який давно мріє про міжнародне видання, а не статус "оскаженілого деспота" місцевого масштабу.

Також Північній Кореї потрібні військові з реальним бойовим досвідом. Армія КНДР має 1,2 мільйона військовослужбовців, але участь у війні проти України надасть безцінний досвід сучасної війни. Цей досвід КНДР може використати для протистояння з Південною Кореєю.

Крім того, КНДР може вимагати від Москви допомоги у модернізації армії в обмін на "живу силу" на полі бою, оскільки війська Північної Кореї застаріли не тільки морально, але й технічно.

Аналітики також припускають, що КНДР проситиме у Росії технології космічних супутників і атомних підводних човнів, а можливо і міжконтинентальних балістичних ракет, які зможуть досягати будь-якої точки США.

Також Пхеньян може вимагати від РФ реальних гарантій безпеки, тому можливе заключення військового союзу, який працюватиме в обидва боки. Якщо сьогодні КНДР допомагає Росії у війні проти України, то тоді Москва повинна буде допомогти Пхеньяну у війни проти Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Курської області за кілька днів РФ перекине 5 тисяч військових з КНДР.

Крім того, ми раніше інформували, що Шольц прокоментував перекидання військ КНДР до України.

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