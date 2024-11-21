Відбудова України має базуватися на зелених принципах, - Гринчук

Україна активно працює над інтеграцією екологічних стандартів Європейського Союзу у всі аспекти відбудови та трансформації своєї економіки, і відновлення країни після війни має відбуватися виключно за «зеленими» принципами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук.

За її словами, період складних викликів і руйнувань можна використати для створення нової, більш екологічної економіки.

"Ми прийняли остаточне рішення стати членом Європейського Союзу, тому маємо будувати нашу економіку відповідно до стандартів ЄС. Відбудова без зелених підходів втратить свій сенс", - зазначила вона

Міністр також підкреслила, що Україна володіє значним потенціалом для скорочення викидів парникових газів та впровадження сучасних технологій у промисловість, сільське господарство й інфраструктуру. Вона додала, що українські інновації, такі як точне землеробство, екологічне пакування та виробництво "зеленого" паперу, вже впроваджуються як в Україні, так і за кордоном.

Учасники конференції висловили підтримку Україні. Міжнародні партнери готові допомагати в екологічному відновленні країни та забезпеченні її сталого розвитку.

"Україна має величезний потенціал стати лідером у впровадженні зелених технологій. Ми повинні використати цей шанс для побудови кращого майбутнього", - підсумувала Гринчук.