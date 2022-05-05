"Відбудова України має стати історичним прикладом": Зеленський описав, яким бачить "план Маршалла"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен сучасний аналог "плану Маршалла" – це гроші, технології, фахівці і можливості зростання, необхідні для повернення до мирного життя, модернізації та соціальний розвиток.

Як закінчиться ця брутальна війна – вирішуватиметься не тільки на полі бою, наголосив глава держави.

Про це Зеленський заявив на міжнародній конференції донорів для України у Варшаві 5 травня.

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Він продовжив, що те, як закінчиться війна, залежить також від економічної, фінансової, гуманітарної підтримки і здатності забезпечити нормальне життя на звільнених територіях, відбудувати те, що було зруйноване російською армією.

"Свобода має продемонструвати, що захищає і дає більше, ніж тиранія, яка десятиліттями отримувала гроші за продаж нафти, газу та інших ресурсів", – наголосив президент.

Він повідомив, що на сьогодні, під час війни, Україна потребує фінансової допомоги, щоб закривати всі соціальні, гуманітарні та військові потреби. Окрім того, Україні потрібен стратегічний план міжнародної підтримки – сучасний аналог "плану Маршалла".

"Це гроші, технології, фахівці і можливості зростання, необхідні для повернення до мирного життя, модернізації та соціальний розвиток. Це буде інвестиція у стабільність всієї Центральної та Східної Європи… Відбудова України має стати таким же історичним прикладом з нашого часу, як і відбудова європейських країн після Другої світової", – розповів Зеленський.

Він додав, якщо допомога буде достатньою і своєчасною, це додатково сприятиме тому, щоб українці, які через війну виїхали за кордон, повернутися на Батьківщину.

Нагадаємо, Зеленський ініціював створення глобального проєкту United24, завдяки якому будь-хто із будь-якої країни зможе перерахувати кошти на підтримку України.

Україна запускає глобальну ініціативу United24

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