Відбудова України: Італія візьме патронат над відновленням Одеси

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський висловив подяку прем’єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні та всій Італії за їхнє лідерство у підтримці нашої країни та готовність взяти патронат над відновленням Одеси. Це стало однією з ключових домовленостей на масштабній міжнародній Конференції з питань відновлення України.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі.

Президент відзначив високий рівень рішень та зустрічей, що відбулися під час конференції, підкресливши, що Україна та Італія «посилюють майбутнє разом».

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Абсолютним пріоритетом для України зараз є посилення протиповітряної оборони та розвиток виробництва дронів, особливо перехоплювачів ворожих повітряних цілей. Зеленський зазначив, що Київ зацікавлений у залученні італійських інвестицій у ці сфери. Він підкреслив, що це не лише захищає життя українців, але й «потім буде берегти Італію».

Окрім питань безпеки та оборони, сторони продовжили роботу над посиленням санкцій проти агресора та прискоренням євроінтеграції України. Володимир Зеленський подякував Італії за її постійну готовність допомагати.

Однією з ключових тем зустрічі стала відбудова України.

«Цінуємо готовність Італії взяти патронат над відновленням Одеси», — зазначив президент, підкресливши важливість цього кроку для міста, яке регулярно атакує та руйнує російська армія.

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Патронат Італії означатиме системну та координовану допомогу у відбудові інфраструктури, житла та соціальних об’єктів Одеси.

Нагадаємо, у ЗСУ відповіли, чи є загроза висадження десанту РФ та окупації Одеси. Військові наголосили, що Україна наразі добре захистила берегову лінію Одещини.