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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Відбулась розмова Рубіо з Лавровим: про що говорили

Діалог відбувся після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви 25 квітня.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Державний секретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на прохання російської сторони.

Про це повідомив Офіс прессекретаря Білого дому.

Діалог відбувся після візиту спецпредставника США Віткоффа до Москви 25 квітня. Під час розмови держсекретар Рубіо наголосив на важливості наступних кроків у мирних переговорах між Росією та Україною і підкреслив необхідність негайного припинення війни.

У Білому домі зазначили, що Сполучені Штати залишаються серйозно налаштованими на сприяння завершенню “цієї безглуздої війни”.

Раніше Марко Рубіо заявив, що цей тиждень може стати вирішальним у переговорах про мир в Україні.

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