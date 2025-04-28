Відбулась розмова Рубіо з Лавровим: про що говорили

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на прохання російської сторони.

Про це повідомив Офіс прессекретаря Білого дому.

Діалог відбувся після візиту спецпредставника США Віткоффа до Москви 25 квітня. Під час розмови держсекретар Рубіо наголосив на важливості наступних кроків у мирних переговорах між Росією та Україною і підкреслив необхідність негайного припинення війни.

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У Білому домі зазначили, що Сполучені Штати залишаються серйозно налаштованими на сприяння завершенню “цієї безглуздої війни”.

Раніше Марко Рубіо заявив, що цей тиждень може стати вирішальним у переговорах про мир в Україні.