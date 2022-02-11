“Відбулася дискусія”: Єрмак прокоментував 9-годинні “нормандські” переговори в Берліні

На зустрічі йшлося про необхідність розблокувати і активізувати роботу Тристоронньої контактної групи.

У Берліні завершилася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату", у якій взяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Під час перемовин, які тривали 9 годин, відбулася тривала дискусія, під час якої сторони були єдиними в тому, що необхідно розблокувати і активізувати роботу Тристоронньої контактної групи.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав 11 лютого під час пресконференції в Берліні.

За його словами, всі сторони підтвердили налаштованість продовжувати перемовини.

“Сьогодні відбулася чергова дискусія. Я вважаю, що це добре, що продовжуються перемовини в “нормандському форматі”. І всі зацікавлені в тому, щоб перемовини в “нормандському форматі” відбувалися”, - сказав переговорник від України.

Також Андрій Єрмак повідомив, що всі учасники переговорів були єдині в тому, що треба розблокувати і активізувати роботу ТКГ.

Нагадаємо, що попередня зустріч у “нормандському форматі” відбулася у Парижі 26 січня. Після неї учасник переговорів від України Андрій Єрмака заявив про реанімацію “нормандського формату”. Натомість представник Росії Дмитро Козак назвав тодішню зустріч “непростою” і заявив, що її основною метою була «інвентаризація різних прочитань Мінських угод”.

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