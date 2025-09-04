Відбулося засідання «Коаліції охочих»: Зеленський повідомив, що обговорили лідери

"Коаліція охочих" / © Associated Press

У четвер, 4 вересня, відбулося засідання «Коаліції охочих». Серед учасників — понад 30 країн, і усіх їх об’єднує прагнення припинити війну Росії проти України. Щобільше, вона має завершитися надійним миром і довготривалою безпекою.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Деталі зустрічі

Як зазначив український лідер, на зустрічі:

обговорили готовність країн докласти зусиль для гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі;

скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки.

«І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія», — наголосив Зеленський.

За словами президента, країни мають однакове бачення — Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну.

«Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію. Зараз триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія», — зазначив глава держави.

Насамкінець, він подякував всім за важливу роботу й підтримку нашого народу. Країни демонструють готовність і надалі бути разом з Україною, активно допомагаючи у захисті українців.

«Окремо хочу подякувати Президенту Трампу за всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Америки забезпечувати підтримку України зі свого боку», — завершив Зеленський.

Раніше учасники «Коаліції охочих» ухвалили позитивне рішення щодо постачання ракет великої дальності Україні. Так, вони готові надати зброю.

«Прем’єр-міністр також привітав оголошення партнерів з Коаліції охочих про постачання ракет далекого радіуса дії Україні для подальшого посилення поставок країни», — зазначається у повідомленні.