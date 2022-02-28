"Відбувся справжній злам. Війна стала європейською": звернення міністра оборони Резнікова

Україна тримає вже п'ятий день оборону від російської навали.

Уранці понеділка, 28 лютого, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців. він зазначив, що "відбувся справжній злам. Війна стала європейською". Адже Євросоюз запровадив потужні санкції проти Росії.

Дорогі українці!

96 годин спротиву.

4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри.

Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд.

Болю за тими, хто відав життя за Україну.

Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста.

Також читайте Оборона Києва: усі спроби досягти мети російськими військами зазнали невдач

І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов’язково покараний! Жорстко, невідворотньо.

Адже вчора відбувся справжній злам. Війна стала європейською. Її нарешті так усвідомили.

Вже зараз пів Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби.

Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм.

Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою.

Все це – заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який неодмінно переможе.

Україна переможе!

Слава Україні!