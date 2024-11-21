"Відчайдушно потребує поваги": Меркель назвала "причину", чому Путін почав війну проти України

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах "Свобода: Спогади 1954-2021" назвала ймовірну "причину", чому Путін вирішив почати криваву війну проти України. На її думку, війна нібито почалась бажання України вступити до НАТО.

Частину її спогадів опублікувала німецька газета Die Zeit.

Колишня очільниця німецького уряду також поділилася своїми думками про Володимира Путіна. Ангела Меркель зізналася, що сприймала російського президента як людину, "яка завжди готова нападати і, крім того, навіть відчайдушно потребує поваги і шани від інших.

За словами колишнього канцлера Німеччини, "війна в Україні так чи інакше була пов'язана з її відходом з посади". Ангела Меркель заявила, що Володимир Путін сказав, що "вона не завжди буде на чолі німецького уряду, а потім Україна вступить до НАТО, чому вона повинна за будь-яку ціну протистояти".

Також Меркель описала те, що думає про Дональда Трампа. За її словами, "Дональд Трамп - перш за все бізнесмен, а вже потім політик".

"Він дивиться на світ з точки зору забудовника, яким він був у минулому. На думку Трампа, все продається, і якщо він цього не зробить, то хтось його випередить", - оцінила вона.

У своїх мемуарах Ангела Меркель зізналася, що коли вона ще була канцлером Німеччини, то мала розмову з Папою Франциском про те, як порозумітися з людиною, яка має абсолютно інші погляди. Кажуть, що Папа зрозумів, що мова йшла саме про Дональда Трампа і, наприклад, про його сприйняття кліматичних проблем. За словами німецької політикині, Папа порадив їй "намагатися прогнутися якомога більше, але бути обережною, щоб не зламатися".

Нагадаємо, Ющенко розповів, чому ображається на ексканцлерку Німеччини.

Читайте також: