"Відчув готовність світу допомагати нам": Зеленський про участь у відеоконференції лідерів держав G7

"Відчув готовність світу допомагати нам": Зеленський про участь у відеоконференції лідерів держав G7

Президент України Володимир Зеленський підсумував зустріч лідерів держав "Великої сімки", у якій він взяв участь разом з прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

Глава держави закликав посилити санкційний тиск на країну-агресорку.

Про це Зеленський заявив під час традиційного відеозвернення 8 травня.

"Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів держав "Групи семи", найбільших світових демократів. Окреслив наше бачення того, що має бути зроблено для перемоги, свободи і гарантування безпеки України. Закликав посилити санкційний тиск на Росію і створити такі умови для України, щоб війна якнайшвидше закінчилася звільненням нашої землі, наших людей. Зокрема, це стосується ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти. Запропонував передовим державам, нашим друзям взяти участь у відбудові України після війни", - зазначив він.

Також президент додав, що на цій зустрічі відчув готовність світу допомагати Україні.

"Погодили разом спільну заяву "Групи семи" щодо війни, створених Росією глобальних загроз і нашої поваги до спільної історичної спадщини, наших спільних цінностей, нашої свободи. Заява максимально в інтересах України і стане нашою основою подальшої співпраці.І головне, що відчув сьогодні – це готовність світу допомагати нам, і те, що ми вже досягли історичного результату, бо для усього вільного світу зрозуміло – саме Україна у цій війні є стороною добра, Росія ж – програє, бо зло завжди програє", - додав Зеленський.

"Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні" - звернення Зеленського

Нагадаємо, що "Велика сімка" заявила про повну допомогу Україні, засудила агресію Росії та пообіцяла відмовитися від її нафти.