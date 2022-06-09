"Відчуває ще поки що силу": Зеленський заявив про відсутність бажання в Росії сісти за стіл переговорів

"Відчуває ще поки що силу": Зеленський заявив про відсутність бажання в Росії сісти за стіл переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив 8 червня, що наразі Росія не демонструє бажання завершити війну дипломатичним шляхом, бо ще відчуває силу. Тож РФ треба послаблювати.

Глава держави сказав про послаблення армії Росії в боях, проте потрібні ще санкції та зміцнення України.

Про це президент розповів під час Yale CEO Summit.

"Бажання Російської Федерації сісти за стіл перемовин і дипломатичним шляхом без вбивств і катувань розв’язати цю війну ми не бачимо. Чому? Тому що вона відчуває ще поки що силу", – сказав Зеленський.

"Як її послабити? Весь світ має це зробити. Ми їх послабляємо дуже просто: ми послабляємо їхню армію, воюючи з нею на нашій землі. Ми не воюємо з ними на їхній території, тому що ми – не терористи, ми – незалежна, справедлива, нормальна держава з дуже нормальними людьми", – додав президент.

Він також заявив, що очікує від світу потужної санкційної політики проти Росії. Зокрема, від SWIFT треба одразу відключати всю російську банківську систему та аналізувати, чи працюють ці санкції і чи РФ їх не обходить.

Зеленський зауважив, що для припинення війни треба зміцнювати Україну. Це зміцнення полягає в об’єднанні з ЄС, із цінностями та позиціями США, Канади, Австралії, країнами Африканського континенту, Азії.

"Ми хочемо з цього вийти, ми хочемо закінчити війну, але не ціною нашої незалежності", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 8 червня в Держдепартаменті США заявили, що в ситуації з війною Росії проти України переговори, очевидно, не відбудуться найближчим часом.

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