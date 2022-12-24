"Відчуваємо світло і тепло ваших сердець": Зеленський подякував за допомогу та підтримку Байдену та Сунаку

Президент України Володимир Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену та премʼєр-міністрові Великої Британії Ріші Сунаку за підтримку.

Про це він написав у сервісі мікроблогів Twitter.

«Дякую, президенте Сполучених Штатів. Для мене було честю відвідати США звернутися до американського народу та Конгресу, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемогти!», - зауважив очільник української держави.

Дякую, @POTUS. Для мене було честю відвідати США, звернутися до американського народу та Конгресу, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемогти! Цей візит показав: наші держави разом стоять на стороні добра, демократії та справедливості. Разом творять майбутнє! https://t.co/Kefewl66nr — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2022

На думку Зеленського, цей візит показав, що наші держави разом стоять на стороні добра, демократії та справедливості - і разом творять майбутнє.

Глава української нації також подякував Ріші Сунаку і всьому британському народу.

I’m grateful to @RishiSunak and the entire British people! We feel your support. We feel the light and the warmth of your hearts. Light always prevails over darkness. Thus together, we will defeat evil and restore peace in Ukraine, Europe, and the world. Merry Christmas, friends! https://t.co/hMNFCA6YBX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2022

«Ми відчуваємо вашу підтримку. Ми відчуваємо світло і тепло ваших сердець. Світло завжди долає темряву. Тож разом ми переможемо зло і відновимо мир в Україні, Європі та світі. Веселого Різдва Христовим, друзі!», - резюмував він.

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Підтримка України і візит Зеленського до США

Нагадаємо, що раніше стало відомо, як організовувався історичний візит Зеленського до США. Поїздка готувалася в умовах тотальної секретності і високих ризиків.

Додамо, що Зеленський повернувся до Києва і опублікував відео з Банкової. "Працюємо заради перемоги", - сказав глава держави.

Також ЗМІ повідомляють, що команда Зеленського представить мирний план закінчення війни у лютому. Команда українського лідера наразі конкретизує план.

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