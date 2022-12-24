Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Відчуваємо світло і тепло ваших сердець": Зеленський подякував за допомогу та підтримку Байдену та Сунаку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
128
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Відчуваємо світло і тепло ваших сердець": Зеленський подякував за допомогу та підтримку Байдену та Сунаку

Фото: Офіс президента України

Глава держави вдячний за підтримку.

Президент України Володимир Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену та премʼєр-міністрові Великої Британії Ріші Сунаку за підтримку.

Про це він написав у сервісі мікроблогів Twitter. 

«Дякую, президенте Сполучених Штатів. Для мене було честю відвідати США звернутися до американського народу та Конгресу, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемогти!», - зауважив очільник української держави.

На думку Зеленського, цей візит показав, що наші держави разом стоять на стороні добра, демократії та справедливості - і разом творять майбутнє.

Глава української нації також подякував Ріші Сунаку і всьому британському народу.

«Ми відчуваємо вашу підтримку. Ми відчуваємо світло і тепло ваших сердець. Світло завжди долає темряву. Тож разом ми переможемо зло і відновимо мир в Україні, Європі та світі. Веселого Різдва Христовим, друзі!», - резюмував він. 

Підтримка України і візит Зеленського до США

Нагадаємо, що раніше стало відомо, як організовувався історичний візит Зеленського до США. Поїздка готувалася в умовах тотальної секретності і високих ризиків. 

Додамо, що Зеленський повернувся до Києва і опублікував відео з Банкової. "Працюємо заради перемоги", - сказав глава держави.

Також ЗМІ повідомляють, що команда Зеленського представить мирний план закінчення війни у лютому. Команда українського лідера наразі конкретизує план. 

Читайте також: 

Вступ до ЄС та тиск на Росію: Зеленський озвучив завдання для українських дипломатів

Вступ до ЄС та тиск на Росію: Зеленський озвучив завдання для українських дипломатів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
128
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація