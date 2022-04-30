"Відданий забезпеченню невдачі Путіна": Джонсон розповів, про що розмовляв з Зеленським

"Відданий забезпеченню невдачі Путіна": Джонсон розповів, про що розмовляв з Зеленським

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що як ніколи відданий зміцненню України.

Зокрема, Джонсон з Зеленським обговорили надання Україні військової та гуманітарної допомоги.

Про це британський прем’єр написав у Мережі 30 квітня.

Також читайте Зеленський та Макрон обговорили оборонну співпрацю

"Я раніше розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, щоб визначити, як Велика Британія продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу, щоб надати українцям обладнання, необхідне для самозахисту", – йдеться у повідомленні.

"Я як ніколи відданий зміцненню України та забезпеченню невдачі Путіна", – наголосив Джонсон.

Нагадаємо, раніше про розмову з Джонсоном повідомив Зеленський, вказавши, що темою були оборонна підтримка України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру.

Литва виявляє величезну солідарність з Україною і сама відчуває загрозу вторгнення (жестовою мовою)

Читайте також: