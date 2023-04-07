Віддасть сама чи тікатиме під тиском ЗСУ: Подоляк розповів, як Росія покине Крим

Радник ОП вважає, що відмова українців від Криму допоможе "консервації теперішнього політичного режиму в Росії".

Росія буде змушена швидко покидати окупований Крим внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ, тому ніяких "договорняків" щодо півострова бути не може.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк "24 каналу".

Подляк прокоментував заяви заступника голови ОП Андрія Сибіги, який повідомив, що Київ може вийти на перемовини з РФ щодо Криму, коли українські війська досягнуть меж півострова.

"Тепер щодо того, що сказав пан Сибіга. Він просто зафіксував, що якщо ми, наприклад, підійшли до адмінкордону з Кримом, Росія скаже нам: "Ми готові вивести свої війська, але дайте нам 2, 3, 4 дні", то це може бути зафіксовано. Тобто виходьте, а після цього ми заходимо вже в Крим без активних бойових дій", – зазначив він.

Проте такий сценарій раднику ОП видається малоймовірним.

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"Швидше за все, буде так: завдання тактичних суттєвих поразок Росії на полі бою. Нема різниці, на якому напрямку, бо обговорювати конкретні напрямки нема сенсу у прямому ефірі. Навіть Генштаб, напевно, цього не буде робити. Але після того, як будуть завдані суттєві тактичні поразки на будь-якому напрямку, Росія сама буде швидко покидати півострів Крим", – припускає Подоляк.

За його словами, після низки військових поразок на території України, навіть на інших напрямках, росіянам буде складно утримати Крим.

Водночас радник ОП вважає, що відмова українців від Криму допоможе "консервації теперішнього політичного режиму в Росії".

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