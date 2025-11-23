Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

В умовах тиску через «мирний план» президента США Дональда Трампа український лідер Володимир Зеленський може опинитися перед «найболіснішим вибором» у своєму президентстві. Американські чиновники, які ведуть переговори, заявили, що Київ може бути готовий до компромісу щодо ключової вимоги росіян — обміну територій в Донецькій області на мирну угоду.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників, які говорили з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.

Готовність до «болісного компромісу» щодо Донбасу

За даними видання, переговори щодо плану Трампа активізувалися після того, як представник Туреччини повідомив спецпосланцю Стіву Віткоффу, що Умєров готовий зустрітися з ним у Флориді.

Саме під час цієї зустрічі Умєров нібито заявив американським чиновникам, що Зеленський може бути готовий до компромісу щодо «вирішального питання обміну землі в Донецькій області на мирну угоду».

Цей компроміс стосується вимоги Росії про відведення українських військ з приблизно 25% території Донецької області, яку Україна наразі контролює.

За словами чиновників, це сталося на тлі відчуття, що «нещодавні невдачі на полі бою в Донецькій області та корупційний скандал у Києві привели Україну до переломного моменту».

Крім того, Умєров також нібито зазначив, що Україна може бути готова обмежити чисельність своєї армії 600 тисячами військовослужбовців. Щоправда, після хвилі протестів ця цифра, як стверджують джерела, може бути «підвищена або взагалі вилучена».

Сам план передбачає, що Україна має вийти з територій Донеччини, які вона утримує. Щоб запевнити Київ у безпеці за лінією припинення вогню, проєкт угоди США передбачає демілітаризацію цієї зони.

Гнучкість плану Трампа та гарантії безпеки

Американські посадовці наполягають, що мирний план є «гнучким» інструментом, а не ультиматумом», і відкритий для змін. За їхніми словами, адміністрація Трампа визнає, що «гарантії безпеки ще недостатньо сильні».

Щоб посилити післявоєнне стримування, чиновники розглядають можливість постачання Україні крилатих ракет Tomahawk у разі досягнення мирної угоди. Це пропонується як альтернатива розміщенню європейських «сил стримування» на території України, проти чого рішуче виступає Росія.

«Суверенітет України ніколи не можна ставити під загрозу. Це відкрило б шлюзи в Європі,» — заявив один із ключових американських чиновників.

Чиновники також наголошують, що, всупереч деяким повідомленням, адміністрація Трампа на «100 відсотків» віддана продовженню розвідувальної підтримки України.

Політичні умови: вибори та амністія

Для вирішення питання політичної нестабільності в Україні американські чиновники додали до проєкту пропозицію про проведення національних виборів в Україні протягом 100 днів після підписання угоди. Це фактично має стати публічною ратифікацією або відхиленням домовленості.

Крім того, до угоди включено пункт про післявоєнну амністію, що було зроблено на прохання України. Метою цього є запевнення Зеленського та членів його уряду в тому, що їм не загрожуватиме судове переслідування, якщо нинішній корупційний скандал розшириться.

Зараз Зеленський стоїть перед «найболіснішим вибором»: якщо він погодиться на відмову від Донбасу, «деякі українці ніколи його не пробачать». Якщо ж він відмовиться, «ця трагічна війна, ймовірно, триватиме наступного року і далі».

Нагадаємо, український кокус у Конгресі США, до якого входять близько сотні американських законодавців, різко розкритикував «мирний план» Дональда Трампа для України, назвавши його неприйнятним. Конгресмени заявили, що цей документ відображає інтереси Кремля й фактично вимагає від Києва капітуляції.