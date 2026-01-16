ТСН у соціальних мережах

Політика
2 хв

"Віддайте людям": Шмигаль звернувся з важливим закликом до бізнесу щодо світла

Своєю чергою уряд активно співпрацює з міжнародними партнерами для залучення додаткової допомоги та нарощується імпорт електроенергії з ЄС.

Ірина Лаб'як
Міністр енергетики Денис Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Доповнено додатковими матеріалами

В Україні офіційно поновлено режим надзвичайної ситуації в енергетиці через наслідки російських обстрілів. Міністр енергетики Денис Шмигаль закликав підприємців вимкнути вивіски та рекламу, щоб спрямувати кожний зекономлений кіловат на потреби населення.

Про це очільник Міненерго написав у Мережі.

Шмигаль поінформував про невідкладні заходи для подолання гострої фази енергетичної кризи в Україні.

Комісія з питань ТЕБ та НС відновила режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері країни. Також створено спеціальний штаб з ліквідації наслідків російських ударів по енергетичній інфраструктурі Києва та області, який уже працює в цілодобовому режимі.

Влада збільшує кількість «Пунктів незламності». Пріоритет надано столиці, водночас у полі уваги залишаються й інші регіони. Визначено опорні локації, які додатково оснащують обладнанням для обігріву, харчування, підзарядки мобільних пристроїв і забезпечення зв’язку.

Паралельно проводять інвентаризацію наявних ресурсів і їхній перерозподіл, аби допомога в першу чергу надходила тим, хто потребує її найбільше.

«Окремо звертаюся до бізнесу з наполегливим проханням вимкнути зовнішню рекламу: підсвітки, екрани та інші великі енергоємні конструкції. Якщо маєте зайву енергію, замість яскравої реклами віддайте її людям», — закликав міністр.

Крім того, Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами для залучення додаткової допомоги — зокрема потужних генераторів, систем накопичення електроенергії, трансформаторів, елементів живлення та ремонтного обладнання. Також нарощується імпорт електроенергії з Європейського Союзу: наразі максимальна доступна потужність для імпорту сягає 2,3 ГВт.

Нагадаємо, Шмигаль також повідомив, що внаслідок багатомісячних атак російських дронів і ракет в Україні не залишилося жодної не пошкодженої ударами електростанції. За його словами, підготовка до зими в багатьох регіонах виявилася провальною, а найкритичніша ситуація з енергозабезпеченням наразі спостерігається у Києві, Одеській області та прифронтових громадах.

За даними Шмигаля, Україна має запаси дизеля та бензину на понад 20 днів, а процес імпорту пального наразі стабільний і перебуває під постійним контролем. Міністр зазначив, що ситуація на ринку пального є прогнозованою, хоча ціни на заправках продовжують коливатися залежно від світової кон’юнктури.

