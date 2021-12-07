Відеозустріч президентів: Байден та Путін розпочали переговори

Спілкування відбудеться в закритому режимі.

Президент США Джо Байден та його російський колега Володимир Путін розпочали переговори по захищеній відео-лінії.

Відомо, що лідери обох країни обговорять ситуацію в Україні та стягвання Росією віськ до наших кордонів, а також низку тем у відносинах між США та Росією, зокрема стратегічну стабільність та кібербезпеку.

Варто зазначити, що раніше у Білому домі заявили, що під час переговорів із російським колегою Володимиром Путіним президент США Джо Байден висловить занепокоєння військовою діяльністю Кремля поблизу кордонів з Україною.

Нагадаємо, на президентському рівні вперше і востаннє Байден та Путін бачилися 16 червня в Женеві. Туди американський президент їхав із неабияким подарунком для хазяїна Кремля – згодою на добудову "Північного потоку-2". Щоправда, сама зустріч у Женеві не стала ні зрадою, ні перемогою. Це був радше саміт заради саміту.