Виділення США 40 млрд доларів є інвестиціями в боротьбу українського народу за свою країну - Байден

Виділення США 40 млрд доларів є інвестиціями в боротьбу українського народу за свою країну - Байден

Американський народ розуміє це, навіть більш ніж розуміє – дуже сильно підтримує.

Президент США Джо Байден упевнений, що виділення Штатами 40 млрд доларів Україні є інвестиціями в боротьбу українського народу за свою країну та на підтримку наших союзників, які живуть в тіні російської агресії».

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, - пише Укрінформ.

Ці кошти є гідними інвестиціями з точки зору довгострокового внеску в мир, безпеку і стабільність, додав він.

Від цього виграють американські сім'ї та американські робітники, підкреслив Салліван. На його переконання «американський народ розуміє це, навіть більш ніж розуміє – дуже сильно підтримує». Свідченням цього, зокрема, є двопартійна підтримка в Конгресі законопроєкту про допомогу Україні.

Також читайте РФ не вдасться зірвати постачання зброї до України - радник американського президента

Нагадаємо, що президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.

Читайте також:

Зеленський та Резніков подякували Байдену за підписання закону про ленд-ліз