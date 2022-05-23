Виділення США 40 млрд доларів є інвестиціями в боротьбу українського народу за свою країну - Байден

Американський народ розуміє це, навіть більш ніж розуміє – дуже сильно підтримує.
Президент США Джо Байден упевнений, що виділення Штатами 40 млрд доларів Україні є інвестиціями в боротьбу українського народу за свою країну та на підтримку наших союзників, які живуть в тіні російської агресії».
Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, - пише Укрінформ.
Ці кошти є гідними інвестиціями з точки зору довгострокового внеску в мир, безпеку і стабільність, додав він.
Від цього виграють американські сім'ї та американські робітники, підкреслив Салліван. На його переконання «американський народ розуміє це, навіть більш ніж розуміє – дуже сильно підтримує». Свідченням цього, зокрема, є двопартійна підтримка в Конгресі законопроєкту про допомогу Україні.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.
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