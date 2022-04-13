Виділення США нової військової допомоги для України та заява Байдена: п'ять головних подій ночі 13 квітня 2022

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П'ять головних подій ночі 13 квітня 2022:
- Очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена вже в середу, 13 квітня 2022 оголосить надання про ще 750 мільйонів доларів військової допомоги Україні для її боротьби з Росією. Про це повідомили Reuters двоє американських чиновників, знайомих з цим питанням. Читати далі –>
- Сполучені Штати прагнуть перемоги України, відновлення її суверенітету й територіальної цілісності, а також докладають усіх можливих зусиль для того, щоб Росія зазнала поразки. Читати далі –>
- Відкрита степова місцевість сприятиме російському наступу на сході України, але росіяни борються чисельністю, а не умінням. Про це заявив колишній директор ЦРУ, екскомандувач Центральним командуванням США та силами США і НАТО в Іраку й Афганістані генерал Девід Петреус. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден уперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні. Він дав зрозуміти, що звинувачує російського президента Володимира Путіна у геноциді в Україні. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Байдена про геноцид в Україні, який спричинив російський президент Володимир Путін. Читати далі –>
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