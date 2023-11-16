"Відірвана від реальності": Ізраїль прокоментував резолюцію Радбезу ООН про Сектор Гази

Ізраїль назвав «відірваною від реальності» резолюцію Ради Безпеки ООН про необхідність запровадження гуманітарних пауз та коридорів у секторі Гази.

На засіданні Радбезу таку думку висловив постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердан, - пише Укрінформ.

«Радбез щойно ухвалив резолюцію, яка, на жаль, відірвана від реальності на місцях», – сказав він.

Ердан зауважив, що Ізраїль докладає всіх зусиль для поліпшення гуманітарної ситуації в Газі. За його словами, Радбез досі не спромігся засудити різанину, вчинену ХАМАС 7 жовтня. «Резолюція зосереджена виключно на гуманітарній ситуації в Газі й не згадує про те, що призвело до цього моменту», - підкреслив дипломат.

Він зазначив, що Ізраїль завжди дотримується міжнародного права, і для цього не потрібна резолюція.

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«Повернення наших заручників додому є пріоритетом. Ізраїль продовжить робити все можливе для досягнення цієї мети», - резюмував Ердан.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль буде проти повернення палестинської влади в Газу після війни проти ХАМАС.

У суботу, 11 листопада, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант попередив, що Бейрут може спіткати та ж доля, що й Газу, якщо проіранське угруповання “Хезболла”, яке є союзником ХАМАСу, втягне Ліван у війну.

Із Сектору Гази, де ізраїльська армія веде бойові дії проти бойовиків ХАМАСу, вдалося вивести понад 200 українських громадян. При цьому дипломатичне представництво РФ намагається посіяти зневіру в евакуації серед українців.

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