Відірвані вибухами руки та постріли у потилицю пов'язаним людям: Зеленський звернувся до керівників РФ

Президент наголосив, що солідарна відповідальність за злочини невідворотня.

Під час вечірнього звернення 3 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до керівників Росії. Він розповів про звірські вбивства та катування людей, про що стало відомо після визволення населених пунктів Київської області, зокрема, міста Буча.

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"Я хочу, щоб усі керівники Російської Федерації побачили, як виконуються їхні накази. Ось такі накази. Ось таке виконання. І солідарна відповідальність. За ці вбивства, за ці тортури, за ці відірвані вибухами руки, що лежать на вулицях. За постріли у потилицю пов'язаним людям. Отак тепер сприйматиметься російська держава. Це ваш образ. Ваша культура та людська подоба загинули разом з українцями та українками, до яких ви прийшли", - наголосив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 39-го дня російського вторгнення в Україну

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