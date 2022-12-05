Відірваний від світу: експерт пояснив, на що сподівався Путін, розпочинаючи війну

Путін сподівався, що Захід не допомагатиму Україні і не очікував такого спротиву від українців.

Російський диктатор Володимир Путін відірваний від світу і погано уявляє навколишню дійсність. Інакше він би не наважився на повномасштабне вторгнення до України.

Про це заявив російський опозиційний журналіст, соціолог Ігор Яковенко, інформує телеканал FREEДОМ.

"…Путін дуже погано уявляє собі навколишню дійсність. Ну, хоча б виходячи з того, що він здійснив ось цей напад на Україну. Абсолютно не розумів, що він робить, що з себе представляє Україна. Він абсолютно не розуміє, що таке Європа, що таке Сполучені Штати Америки", - каже журналіст.

На думку Яковенка, диктатор перебуває у світі, який не має жодного відношення до реального. Проте це не єдиний прорахунок Путіна.

Яковенко вважає, що президент РФ спробував спроєктувати сценарій альтернативного розвитку вторгнення РФ, де Європа і США відмежувалися і не надали допомогу.

Проте журналіст певен: навіть якби Україна не отримала підтримку від Заходу, все одно б чинила опір і розпочалася партизанська війна.

"…За будь-яких обставин у Путіна б не вийшло завоювати Україну, це була б тривала партизанська війна. І в будь-якому разі підтримка України була б. Тобто я не можу собі уявити, що всі б погодилися з тим, що в центрі Європи велику європейську країну було захоплено. Ні, я думаю, що це було те саме, тільки різниця в тому, що підтримували б партизанську війну в Україні", — сказав соціолог.

Яковенко зауважує, що у разі перемоги Росія не зупиниться і продовжить агресію проти інших країн. Це розуміють і на Заході.

“Розуміння того, що Путін не зупиниться на Україні, воно сьогодні носить тотальний характер. Усі розуміють, що якщо Україна не встоїть, то далі Путін рушить на інші країни. Тобто я думаю, що це розуміння не є альтруїзмом, не те, що Захід просто з людинолюбства допомагає Україні. Я думаю, що більшість західних країн прекрасно розуміють, що Україна зараз захищає їх зокрема”, — підсумував експерт.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін помилився в оцінці своїх можливостей, розпочинаючи війну в Україні.

Президент США Джо Байден заявив, що готовий до переговорів з Путіним, якщо той закінчить війну в Україні.

Тим часом британські ЗМІ пишуть, що у Путіна - онкологія, шизоафективний розлад, захворювання Паркінсона.

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