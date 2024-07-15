Відкат на 3,4 млн грн: нардепа Задорожнього вигнали зі "Слуги народу"

Депутата Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга народу" після того, як йому повідомили про підозру в отриманні хабаря.

Партія "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Миколу Задорожнього.

Про це передає пресслужба політичної сили.

15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії партії "Слуга народу", на якому вирішили виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього.

Правоохоронні органи оголосили йому підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, зазначили у "Слузі народу".

Раніше речниця фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі повідомила, що фракція виступає за повне й об’єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого, за інформацією НАБУ, може бути народний депутат Микола Задорожній.

"Якщо його вину буде доведено - він має понести відповідальність відповідно до закону. На час розслідування членство Миколи Задоржнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює", - написала вона.

Йдеться про створену 22 травня ТСК про використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, НАБУ та САП повідомили про підозру народному депутату України. Депутат вимагав відкат у розмірі 14% від суми коштів, виділених на ремонт водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Йдеться про 3,4 млн грн. Ім'я нардепа спочатку не називали, але ЗМІ з’ясували, що йдеться про Миколу Задорожнього від партії “Слуга народу”.

Хто такий Микола Задорожній

Ексшоумен Микола Задорожній у 2019 році став народним депутатом по 162 округу (Сумська область) від партії "Слуга народу".

Закінчив Криворізький педагогічний університет. Був учасником гумористичної групи «Брати Гагаріни», що виступала на телепроєкті "Бійцівський клуб".

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