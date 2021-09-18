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Відкликання Францією послів у США та Австралії та відновлення в Афганістані міністерства чеснот. П'ять новин, які ви могли проспати

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Відкликання Францією послів у США та Австралії та відновлення в Афганістані міністерства чеснот. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Франція хоче відкликати послів із США та Австралії для консультацій після підписання угоди про створення альянсу цих країн з Великою Британією під назвою AUKUS. Читати далі –>
  • В Афганістані заборонили діяльність міністерства у справах жінок і замінили його на міністерство з пропаганди чеснот і запобіганню вадам. Читати далі –>
  • Експерти управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США порекомендували третій укол вакциною Pfizer від COVID-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто знаходиться в групі високого ризику. Читати далі –>
  • Експрезидент Алжиру Абдель-Азіз Бутефліка помер у віці 84 років. Читати далі –>
  • Очільниця міноборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер до кінця жовтня 2021 року хоче запропонувати план створення сил швидкого реагування для Європи. Читати далі –>
Дата публікації
Перегляди
46
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