Відключення світла в Україні: енергетики пояснили, що відбувається (відео)
Спеціалісти розповіли, що відбувається з електропостачанням, та чому така наразі ситуація.
Енергетики пояснили українцям, чому немає світла, де його подають та що зараз відбувається в енергосистемі.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК.
«Чому так довго немає світла? Його не ремонтують?» — запитують люди.
«Ремонтують. Але ситуація в енергосистемі України досі критична. Росія атакує щодня», — пояснюють енергетики.
Остання масована атака «шахедами» та балістичними ракетами майже неможлива для перехоплення. «Цілю залишаються ключові елементи енергосистеми», — додають фахівці.
Щодо відключень для бізнесу
«У більшості регіонів зараз діють по годинній графіки відключень для всіх споживачів і обмеження потужностей для бізнесу», — зазначають енергетики.
Що відбувається, коли обстріли
«Електростанції, і одну з них ви бачите зараз, виробляють світло і перебувають під постійним обстрілом. Крім того, росіяни обстрілюють підстанції Укренерго, які передають електроенергію із заходу на схід», — пояснюють у компанії.
Наслідки для атомних станцій
«Коли пошкоджують підстанції, що живлять атомні електростанції, ЕС вимушено знижують потужність, щоб уникнути аварій та каскадних відключень», — додають фахівці.
Ремонтні роботи і стійкість системи
«Енергетики працюють безперервно, але кожна нова атака відкидає систему назад. Але, попри все, світло тримається», — підсумовують у галузі.
