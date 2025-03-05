Відключення Маском доступу України до Starlink може спричинити "велику міжнародну кризу"

Міністр цифрових технологій Польщі попередив про наслідки блокування доступу до Starlink для українців.

Віцепрем'єр Польщі та міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський заявив, що якщо Ілон Маск відключить доступ України до супутникового зв'язку Starlink, це може спровокувати міжнародну кризу між Польщею і США.

Про це пише Euractiv.

Заява Гавковського пролунала на неформальному засіданні Ради ЄС з питань телекомунікацій, транспорту та енергетики, яке відбулося у Варшаві в середу, 5 березня.

Міністр нагадав, що військове та цивільне використання супутникового зв'язку Starlink Україною фінансує Польща. Якщо Маск заблокує доступ для України, це означатиме, що голова Департаменту ефективності уряду США і власник Starlink в односторонньому порядку розірве корпоративний контракт із державою-членом ЄС. А такий крок своєю чергою може спровокувати "велику кризу в міжнародних відносинах", попередив Гавковський.

"Я не можу собі уявити ситуацію, за якої ділові відносини між Польщею та американською компанією були б раптово перервані", – сказав він.

Водночас міністр наголосив, що Польща продовжить оплачувати послуги супутникового зв'язку Starlink для військових і цивільних служб в Україні.

В лютому Ілон Маск спростував повідомлення у ЗМІ про те, що він збирається заблокувати доступ України до Starlink. Проте відтоді США зупинили постачання зброї до України і припинили надавати Києву розвіддані.

Нагадаємо, після того, як наказ Трампа набув чинності, літаки з американською зброєю, які прямували до України, просто розгорнули в повітрі і змусили повернутися до США.

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