Відлік пішов: чим обернеться новий ультиматум Трампа для Кремля

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп у понеділок оголосив, що дає Кремлю 10–12 днів на згоду щодо припинення вогню в Україні. Якщо цього не станеться — на Росію чекають реальні наслідки, включно зі 100% митом на імпорт. Новий дедлайн значно жорсткіший за попередній 50-денний термін, який, як зазначають оглядачі, лише дав Росії більше часу для ескалації.

Про це пише New York Post.

Уже за кілька годин після заяви Трампа про ультиматум Росія атакувала цивільні об’єкти в Україні. У Києві та інших містах пролунали вибухи. Така відповідь Кремля виглядає як спроба показати: на поступки Москва йти не збирається.

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Втім, саме ця агресія лише підкреслює, чому затягування шкодить. Путін не демонструє бажання до миру — його мета, як і раніше, полягає в підкоренні України. У переговорах він використовує тактику затягування, обіцяючи одне — і одночасно посилюючи обстріли. Тим часом його чиновники називають заяви Трампа “театральними ультиматумами”.

Але Кремль має підстави для тривоги. Російська економіка — ослаблена і залежна. Населення скорочується, інфляція зростає, а до 40% бюджету витрачається на війну. При цьому міністр економрозвитку Максим Решетніков попереджає про рецесію.

Загрозу посилюють і міжнародні наслідки. Китай та Індія продовжують закуповувати російські енергоносії, але у разі запровадження вторинних санкцій або високих мит — як це передбачає законопроєкт сенатора Ліндсі Грема — бізнес із РФ може стати надто ризикованим.

Путін тримає війну не для компромісу, а для повної капітуляції України. Але кожен новий день без чіткої відповіді Заходу означає нові смерті, нові руйнування і дедалі більшу ціну миру. Тому США, як вважають прихильники нового підходу Трампа, мають діяти швидко і жорстко — допоки тиск не стане нестерпним для Кремля.

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Раніше аналітик Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Самуель Рамані писав, що політична стратегія Кремля опинилася під загрозою після несподіваного кроку з боку президента США Дональда Трампа.