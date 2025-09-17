"Відлік пішов на тижні": депутат зробив шокувальну заяву про вибори в Україні

Верховна Рада

Нинішня каденція Верховної Ради, ймовірно, добігає кінця. Цей парламент, за словами депутата, працює свою якщо не останню, то точно передостанню сесію. Уже наступного року країна може мати новий склад парламенту.

Про це повідомив народний депутат України, голова підкомітету з питань державної служби Дмитро Чорний.

Він зазначив, що майбутні вибори тісно переплітаються із питанням завершення війни. Це означає, що час, який залишився цій Раді, має бути використаний максимально продуктивно та якісно. І головне — виключно на користь держави.

Чорний додав, що у нинішніх депутатів є останній шанс довести, що вони працюють не заради внутрішніх політичних чвар, а на благо країни.

«Це наш останній шанс використати час мудро. Останній шанс діяти заради безпеки й майбутнього країни. І ми не маємо права витратити його на внутрішні політичні протистояння», — сказав він.

За словами Чорного, депутати очікують від президента чітких настанов щодо майбутнього парламенту. Адже цей час є надто важливим, щоб дозволити собі розтрачувати його на дрібні суперечки, а не на ухвалення ключових для України рішень.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, народна депутатка Олена Шуляк вважає, що говорити про проведення виборів в Україні наразі передчасно. За її словами, головною перешкодою є зруйновані тисячі виборчих дільниць, яких фактично не існує.

Шуляк підкреслила, що підготовка необхідного законодавства та відновлення інфраструктури потребують часу, а першочерговим завданням для держави залишається завершення війни.

Крім того, важливо забезпечити право голосу для громадян, які сьогодні перебувають на фронті й захищають країну.