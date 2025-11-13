"Відлуння минулого": у Зеленського озвучили висновки з корупційного скандалу в енергетиці

Радник голови ОП Михайло Подоляк / © Associated Press

Реклама

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав корупційну схему в енергетичному секторі України «логічним відлунням минулого».

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Подоляка, Кремль десятиліттями будував систему для утримання України в зоні свого впливу і «корупція була одним із головних його інструментів».

Реклама

«Залишки цього механізму існують», — наголосив він.

Радник голови ОП вважає, що справжньою новиною є не сам факт зловживань, а те, що система створених після 2014 року незалежних антикорупційних інституцій працює.

«[Те], що таке розслідування почалося, що проведено масу слідчої роботи, що на вищому рівні наголошують на потребі справедливих вироків — усе це переконливо показує трансформацію України», — зауважив він.

Михайло Подоляк передбачає, що російська пропаганда спробує використати цей корупційний скандал доказ недієздатності України.

Реклама

«Але реальність протилежна: ми бачимо не колапс держави, а тестування нової інституційної основи. Небагато країн могли б під час війни виявляти, розслідувати та публічно обговорювати такі справи. Робимо складні, болючі, але абсолютно необхідні кроки на шляху до інтеграції з Євросоюзом», — підсумував він.

Нагадаємо, розслідування НАБУ та САП викрило масштабну схему «відкатів» у державному секторі енергетики, зокрема в НАЕК «Енергоатом».

За інформацією антикорупційних органів, організована група, яка контролювала кадрові та фінансові потоки, фактично керувала стратегічним підприємством через сторонніх осіб.

Після закінчення операції антикорупційних органів, яка викрила зловживання в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.

Реклама

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ключових учасників корупційної схеми, їхні зв’язки та деталі розслідування.