Відлякувати агресора: Польща замовила для своєї армії 70 тисяч гвинтівок Grot

Польська армія отримає у якості озброєння ще майже 70 тис. автоматичних гвинтівок Grot.

Угоду з виробником підписав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Про це пише Укрінформ.

“Це хороші, перевірені гвинтівки. Їх добре оцінюють у польській армії, а також військовослужбовці української армії... Вони позитивно зарекомендували себе в бою. Це найважливіший тест, який пройшла гвинтівка Grot”, - підкреслив Блащак.

Польський збройовий завод“Лучник” із Радома виготовить для армії до кінця 2026 року майже 70 тис. гвинтівок Grot. З урахуванням попередніх угод, для потреб Збройних сил РП загалом закуплено вже близько 100 тис. автоматичних гвинтівок цього типу.

У наступні тижні буде підписано ще декілька угод на купівлю автоматичних гвинтівок Grot - з огляду на заплановане збільшення чисельності армії до 300 тис. військовослужбовців (на сьогодні вона становить майже 164 тис.).

Польська армія посилює оборонні спроможності, аби “відлякати агресора”. Міністр підкреслив, що Польща хоче миру, але для цього “мусить готуватися до війни”.

Таких гвинтівок має бути в країні дуже багато, зокрема і на складах.

Міністр національної оборони Маріуш Блащак нагадав, що у перші дні повномасштабної війни у Києві та інших містах України цивільним видавали автомати, щоб захищатися від російського агресора. На переконання міністра, у Польщі також мають бути відповідні запаси автоматичної зброї на такий випадок.

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Нагадаємо, що з Росії озвучують нові погрози Польщі та при цьому збираються "брати Варшаву".

Додамо, що Польща продовжить допомагати Україні у 2023 році.

Також у Польщі назвали два основні наративи російської пропаганди щодо України.

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