Відьма і десяток прихильників: як розпочався розгляд апеляції Тимошенко у суді

Суд над Юлією Тимошенко / © Суспільне

Реклама

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розпочала розглядати апеляцію нардепки, експрем’єрки Юлії Тимошенко щодо обраного їй запобіжного заходу у вигляді застави.

Про це переадає «Суспільне».

За інформацією видання, біля входу до суду виникла тиснява, зафіксовані невеликі сутички між групою підтримки Тимошенко та працівниками служби охорони.

Реклама

У Мережі прихильники політикині публікують у Мережі кілька десятків активістів, що прийшли висловити підтримку Тимошенко.

Фото Володимир Левін

Зокрема, підтримати тарологиня і «відьма» Марія Тиха.

Тимошенко оскаржує запобіжний захід у вигляді застави розміром 33 мільйони гривень.

Свою справу нардепка назвала замовною, політичним переслідуванням, «бєзпрєдєлом» і Північною Кореєю». Вона вимагає повністю скасувати грошову заставу та обмеження на пересування, замінивши їх на особисте зобов’язання.

Реклама

«Вирішили нашу політичну силу напередодні виборів ліквідувати. Ніякої передачі грошей не було, аудіозапис замовний і змонтований», — прокоментувала Тимошенко обшуки НАБУ і САП.

Тимошенко гучно заявила, що не хоче повернення часів Януковича і «авторитаризму, де на кожну людину може знайтися справа».

«За що нас так карають — за депутатську діяльність?», — вважає депутатка.

Прокурори звернулися до суду із проханням збільшити рівень застави для Юлії Тимошенко до 50 млн грн і зобовʼязати її носити електронний браслет. Однак слідчий суддя зупинився на сумі 33 мільйони.

Реклама

Також адвокати звернулися до ВАКС із проханням скасувати діючу заставу та обмеження в пересуванні. За словами адвоката, детектив НАБУ раніше відмовив у дозволі на поїздку Тимошенко до Львова для робочої міжнародної поїздки.

Наразі, на момент публікації новини, суд пішов до нарадчої кімнати.

Нагадаємо, 13 січня НАБУ і САП повідомили, що керівник однієї з депутатських фракцій Верховної Ради пропонував хабарі нардепам з інших фракцій, щоб ті голосували за «потрібні» законопроєкти. Згодом стало відомо, що йдеться про Юлію Тимошенко. Вона отримала підозру.

Сама політикиня назвала обшуки «політичним тиском».