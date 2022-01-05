Скасування мораторію на експорт лісу неможлива без законодавчого забезпечення захисту наших лісів – Стефанішина

Рішення про скасування мораторію не може бути просто ухвалено, без формування певної системи та законодавчого поля.

Україна повинна сформувати цілісну політику у сфері лісового законодавства, перш ніж знімати мораторій на експорт лісу. Інакше це рішення просто спростить вивіз сировини з України, але ніяк не захистить наші національні інтереси.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у інтерв’ю Інтерфакс Україна, коментуючи ініціативу нардепів скасувати мораторій на експорт лісу-кругляку.

"Рішення арбітражної панелі ЄС встановило, що в Україні взагалі немає політики у сфері лісового господарства як такої. Тому було ухвалення у першому читанні законопроекту "Про ринок деревини", - розповіла Стефанішина.

Віцепрем'єрка підкреслила: рішення про відміну мораторію не може бути просто ухвалено, без формування певної системи та законодавчого поля.

"В екологічному комітеті, Міністерстві екології готуються відповідні законодавчі ініціативи. Спочатку мають бути ухвалені законодавчі та підзаконні акти, що регулюють екологічну складову та захист лісів. І тоді вже можна говорити про відміну мораторію. Таку комунікацію ми ведемо і з європейською стороною", - пояснила вона.

Стефанішина підкреслила: скасування мораторію - це та ситуація, коли ми можемо виконати рішення міжнародних арбітражних інституцій, лише відстоявши внутрішні інтереси, важливі у цій галузі.

"Треба розуміти: відсутність ринку обігу деревини, при скасуванні мораторію, просто спростить вивіз необробленої деревини. У цій ситуації національний інтерес має бути збережений. І послідовність кроків важливіша за швидкість", - заявила віце-прем'єр.

Нагадаємо: 2015 року ухвалено закон, яким на десять років заборонила експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляку). 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект №4197-д "Про ринок деревини". Тоді з нього була виключена норма щодо скасування мораторію на експорт деревини, проте пізніше до неї повернулися шляхом внесення поправок до проєкту.

У свою чергу у Федерації роботодавців України заявили, що скасування мораторію на експорт деревини залишить без сировини українських виробників та промисловців, і поставить їх у нерівні умови у порівнянні з багатшими європейцями. Тому скасовувати заборону не можна, проте можна змінити її умови, наприклад – ввести каскадні аукціони, які дадуть змогу продавати сировину у тому числі за кордон.