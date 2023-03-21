Відмова Цзіньпіна підтримати Путіна є відхиленням від оголошеного Китаєм "безмежного партнерства" з РФ - ISW

Очільник Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 20 березня.
Він запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, чого, ймовірно, прагнув Путін.
Про це пише ISW.
Під час зустрічі 20 березня Сі та Путін підкреслили міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, які вони опублікували 19 березня, по-різному тлумачили масштаби майбутніх відноси.
Відмова Сі Цзіньпіна явно приєднати Китай до Росії в геополітичному конфлікті Путіна із Заходом, який передбачається Путіним, є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм «безмежного партнерства» з Росією перед початком російського вторгнення в Україну.
Риторика Сі свідчить про те, що він не схильний повністю надавати Росії економічну та політичну підтримку, необхідну Росії для подолання невдач в Україні.
Путін і Сі запропонували дещо подібні бачення посилення китайсько-російського економічного партнерства, і цілком імовірно, що вони підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди під час візиту Сі, деякі з яких, ймовірно, будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій.
Сі також, ймовірно, запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що означатиме його пропозиція та наскільки Кремль сприйме її. Незрозумілими також залишаються перспективи постачання Китаєм Росії військової техніки.
Нагадаємо, що в Україні очікували, що Сі Цзіньпін вплине на президента РФ Путіна, щоб припинити війну в Україні. Про це казав речник МЗС Олег Ніколенко. Він підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.
Додамо, що Путін напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Москви заявив, що нібито готовий до "політико-дипломатичного врегулювання" війни проти України.
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