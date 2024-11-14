Відмова Путіна вести переговори з Трампом: аналітик пояснив, чому це добре для України

Якщо новообраний американський президент Дональд Трамп та російський диктатор Путін не знайдуть спільної мови щодо завершення агресії проти України, то це США можуть значно посилити військову допомогу.

Таку думку висловив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, інформує Еспресо.

"Мені здається, що сценарій, в якому Путін і Трамп не знайдуть спільної мови, є найбільш позитивний для нас. Оскільки, це означатиме збільшення військової підтримки, а також значні фінансові вливання. Насправді на такий сценарій покладають надії люди, які називають Трампа кращим для України президентом США, ніж Джо Байден”, - пояснив Бронжуков.

Він зазначив, що демократи та їх кандидат Камала Гарріс були занадто прогнозованими щодо війни в Україні. Експерт пояснив, що, скоріше за все, у разі перемоги на виборах, Гарріс продовжувала б політику Байдена, а саме надавала Україні рівно стільки підтримки, скільки було б потрібно, щоб війна продовжувалась і не мала б переможця.

"Допомоги, яку надавала адміністрація Байдена, було просто недостатньо. Ми не маємо достатньо ресурсів, щоб ефективно протистояти такій країні, як Росія. Саме тому, сьогодні багато аналітиків та політиків, які говорять про це не публічно, вважають, що Дональд Трамп запропонує сценарій, який повинен влаштувати Україну та Росія. Зокрема, він може тиснути на Україну, щоб пристали на відмову від окупованих територій, але натомість Київ має також щось отримати", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп незабаром призначить спецпредставника щодо України для переговорів про завершення війни.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні прокоментували ідею Трампа про створення буферної зони в Україні.

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